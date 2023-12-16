УК отчиталась об уборке снежной лавины с крыши дома в Туле фотографией со снегом

15 декабря жители дома по адресу ул. Коминтерна, 4 пожаловались на состояние крыши. Снегопад, продолжавшийся всю ночь с четверга на пятницу, намел огромный сугроб на крыше, который грозил лавиной салиться на головы прохожим.

После публикации УАТН Тулы проверила работу УК, управляющую домом, и обязала её очистить крышу от снега. Жилищники вскоре поспешили отчитаться о том, что они все сделали.

Прогресс, конечно, налицо. Снега значительно меньше, но свисать с крыши не перестал.

Читайте по теме:

Тула оказалась в снежном плену: фоторепортаж

Снежный апокалипсис: туляки ждут транспорт полтора часа и не могут выехать со дворов

Снег в Туле с разной интенсивностью продолжался весь день и всю ночь. В результате к утру 15 декабря город сильно замело. Как сообщил синоптик Михаил Леус, сугробы выросли до 45 сантиметров.

Отметим, что накануне в региональном правительстве прошло совещание по вопросам реагирования на ухудшение погодных условий. Первый заместитель губернатора Дмитрий Миляев дал муниципалитетам и министерствам ряд поручений по переходу на усиленный круглосуточный режим работы.