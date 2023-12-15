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На крыше дома по улице Коминтерна в Туле обнаружили снежную лавину

На крыше дома по улице Коминтерна в Туле обнаружили снежную лавину

Сугроб опасно свисает с козырька крыши.

Жители дома по адресу ул. Коминтерна, 4 пожаловались на состояние крыши. Кажется, вот-вот снежная лавина упадет на голову прохожему, и несчастного случая не избежать.

Туляки из разных районов города продолжают рассказывать о том, как переживают снежный апокалипсис. 

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Снег в Туле с разной интенсивностью продолжался весь день и всю ночь. В результате к утру 15 декабря город сильно замело. Как сообщил синоптик Михаил Леус, сугробы выросли до 45 сантиметров

Отметим, что накануне в региональном правительстве прошло совещание по вопросам реагирования на ухудшение погодных условий. Первый заместитель губернатора Дмитрий Миляев дал муниципалитетам и министерствам ряд поручений по переходу на усиленный круглосуточный режим работы.

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