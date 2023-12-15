Тула оказалась в снежном плену: фоторепортаж

Фото Дмитрия Дзюбина

Снег в Туле с разной интенсивностью продолжался весь день и всю ночь. В результате к утру 15 декабря город сильно замело. Как сообщил синоптик Михаил Леус, сугробы выросли до 45 сантиметров.

Отметим, что накануне в региональном правительстве прошло совещание по вопросам реагирования на ухудшение погодных условий. Первый заместитель губернатора Дмитрий Миляев дал муниципалитетам и министерствам ряд поручений по переходу на усиленный круглосуточный режим работы.

Так, по его словам, особое внимание необходимо уделить расчистке магистральных и сельских дорог, школьных маршрутов, уборке снега на территориях детских садов и школ, медицинских и социальных учреждений.

По факту, конечно, коммунальщики не успевают оперативно справляться со стихией. Дороги, улицы, дворы — всё оказалось под большим слоем снега. Смотрите фоторепортаж заснеженного города: