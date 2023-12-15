Снежный апокалипсис: туляки ждут транспорт полтора часа и не могут выехать со дворов

Сегодня, 15 декабря, на дорогах Тулы случился коллапс. А начало заметать город еще вчера вечером. Дело в том, что на несколько регионов ЦФО обрушился циклон «‎Ваня»‎, который принес осадки 15-20 мм за сутки. Местами сугробы выросли до 45-50 см. И сегодня многие в оружейной столице испытывают серьезные проблемы в транспортировке.

Серьезные — слабо сказано. Так, среднестатистический туляк, добирающийся до работы на машине, увидел сегодня в своем дворе примерно такую картину, как в Петровском квартале.

Или как в микрорайоне Левобережном — здесь вообще двор не расчищен.

Криволучье. Когда все занесено снегом и не знаешь, что делать с этим.

Забаррикадировано оказалось большинство входных групп. Так выглядит супермаркет на ул. Фучика, 24. Все как в кино о нашествии снежного циклона!

У некоторых туляков не хватило терпения. Так, на пересечении улиц Арсенальной и Галкина кто-то бросил машину на дороге, перекрыв проезжую часть. Прохожие за словом в карман не полезли и оставили «любовные послания».

Источник: «Подслушано в Туле»

Особый квест — выезд из частного сектора. Такая картина в Мясново. На «белом-белом покрывале» декабря можно писать имя девушки. А вот выехать даже на высокой подвеске — проблематично.

А что с общественным транспортом?

Уже ранним утром в Myslo поступило десятки сообщений о транспортном коллапсе. Тяжело добираться жителям как окраин, так и центральных районов Тулы. Многие, как мы видим, решили ехать на общественном транспорте. На остановках стояли десятки людей. Некоторые, как жители ул. Кауля, ждали транспорт по полтора часа.

Северная Мыза

Остановка «Быткомбинат» на ул. Гастелло

Остановка «Трамвайная»

Пока наш корреспондент ждал транспорт, успело посветлеть…

Улица Кирова (район ТЦ «Лагуна»)

По словам очевидцев, там ждут транспорт два часа.

А что в центре?

Улица Первомайская

А вот так люди залезали в трамваи на ул. Первомайской. По словам читательницы, автобусы полные, лайны не останавливаются. 50-й маршрут тулячка ждала 40 минут и не дождалась.

Проспект Ленина (район Зеленстроя)

А что с такси?

Такие ценники сегодня утром выставили тульские таксисты.

А как вы сегодня добирались до работы, дорогие Myslовчане? Расскажите в комментариях?