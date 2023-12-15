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Снежный апокалипсис: туляки ждут транспорт полтора часа и не могут выехать со дворов

Снежный апокалипсис: туляки ждут транспорт полтора часа и не могут выехать со дворов

Циклон «‎Ваня» дал всем жару.

Сегодня, 15 декабря, на дорогах Тулы случился коллапс. А начало заметать город еще вчера вечером. Дело в том, что на несколько регионов ЦФО обрушился циклон «‎Ваня»‎, который принес осадки 15-20 мм за сутки. Местами сугробы выросли до 45-50 см. И сегодня многие в оружейной столице испытывают серьезные проблемы в транспортировке. 

Серьезные — слабо сказано. Так, среднестатистический туляк, добирающийся до работы на машине, увидел сегодня в своем дворе примерно такую картину, как в Петровском квартале. 

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Или как в микрорайоне Левобережном  здесь вообще двор не расчищен. 

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Забаррикадировано оказалось большинство входных групп. Так выглядит супермаркет на ул. Фучика, 24. Все как в кино о нашествии снежного циклона!

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У некоторых туляков не хватило терпения. Так, на пересечении улиц Арсенальной и Галкина кто-то бросил машину на дороге, перекрыв проезжую часть. Прохожие за словом в карман не полезли и оставили «любовные послания».

312313.jpgИсточник: «Подслушано в Туле»

Особый квест — выезд из частного сектора. Такая картина в Мясново. На «белом-белом покрывале» декабря можно писать имя девушки. А вот выехать даже на высокой подвеске — проблематично. 

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А что с общественным транспортом?

Уже ранним утром в Myslo поступило десятки сообщений о транспортном коллапсе. Тяжело добираться жителям как окраин, так и центральных районов Тулы. Многие, как мы видим, решили ехать на общественном транспорте. На остановках стояли десятки людей. Некоторые, как жители ул. Кауля, ждали транспорт по полтора часа.

Северная Мыза

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Остановка «Быткомбинат» на ул. Гастелло

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Остановка «Трамвайная» 

24234234.jpgПока наш корреспондент ждал транспорт, успело посветлеть…

Улица Кирова (район ТЦ «Лагуна»)

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По словам очевидцев, там ждут транспорт два часа. 

А что в центре?

Улица Первомайская

 

 

А вот так люди залезали в трамваи на ул. Первомайской. По словам читательницы, автобусы полные, лайны не останавливаются. 50-й маршрут тулячка ждала 40 минут и не дождалась.

Проспект Ленина (район Зеленстроя)

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А что с такси?

Такие ценники сегодня утром выставили тульские таксисты. 

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А как вы сегодня добирались до работы, дорогие Myslовчане? Расскажите в комментариях?

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Автор:
сегодня, в 09:28 +10
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