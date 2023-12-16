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В Туле лед сковал подъезд пятиэтажки на Дм. Ульянова

В Туле лед сковал подъезд пятиэтажки на Дм. Ульянова

Порожки подъезда превратились в опасный каток.

Зайти и выйти из подъезда дома №15 на ул. Дм. Ульянова – опасный квест, по «правилам» которого проигравшие отправятся прямиком в травмпункт. 

Огромные ледяные глыбы свисают с крыши и козырька над подъездом. Кроме этого ледяной коркой покрыты и порожки и поручни, ведущие к входной двери. Жители опубликовали фото в Телеграм-канале «Подслушано в Туле». 

Живущие в соседнем доме №17 в комментариях к посту пишут об аналогичной проблеме. 

И тем и другим в комментариях многие советуют не дожидаться реакции со стороны УК, хотя это их прямая обязанность, а посыпать порожки солю и сбить сосульки. 

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Как вы считаете, должны ли жители сами браться за дело или все же ждать, когда работу свою выполнит управляющая компания?

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