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«Мой рабочий день закончен»: в Туле тракторист уехал, заблокировав машины на парковке

«Мой рабочий день закончен»: в Туле тракторист уехал, заблокировав машины на парковке

Расчистить большую парковку от снега тракторист не успел до конца рабочего дня, а перерабатывать отказался.

Местом действия стал двор на ул. Бондаренко, 12. Как и во многих дворах жители сами вышли чистить территорию от снега, помогая управляющей компании. Но дальше случился казус. О нём Myslo рассказала жительница дома Елена:

– После снегопада большая часть жителей вышла на улицу почистить стоянку лопатами. Мы раскидали снег из-под машин в проезды, чтобы трактор почистил. Он приехал в 17.30. Но... Водитель трактора, не доделав уборку, сообщил, что уже 20.00 и его рабочее время закончилось. И уехал, – рассказала Елена.

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Итог – проезды остались завалены снегом, а часть машин – заблокированы до утра. На данный момент во дворе на Бондаренко уборка продолжилась. Тем не менее жители пятничную «шутку» тракториста оценили.

 

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