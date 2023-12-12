  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тулякам предлагают вахтовые вакансии с зарплатой до 300 тысяч рублей - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тулякам предлагают вахтовые вакансии с зарплатой до 300 тысяч рублей

Тулякам предлагают вахтовые вакансии с зарплатой до 300 тысяч рублей

Аналитики hh.ru определили самые дорогие вакансии с вахтовым методом работы в Тульской области.

Первое место в рейтинге заняла вакансия на должность водителя-экспедитора грузового автотранспорта категории Е. Так, кандидат из Тульской области, претендующий на должность водителя-экспедитора грузового автотранспорта категории Е, сможет получать зарплату в размере от 170 000 до 300 000 рублей до вычета налогов. В его обязанности войдет: перевозка негабаритных и тяжеловесных грузов по территории России и странам СНГ. Обеспечение комфортного и профессионального вождения автомобиля. Подача автомобиля в назначенное место и время. Осуществление контроля за техническим состоянием автомобиля. Уход за автомобилем, содержание его в чистоте.

Рейтинг самых дорогих вакансий в Тульской области:

  1. Водитель-экспедитор грузового автотранспорта категории Е от 170 000 до 300 000 ? до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/75882247
  2. Водитель-экспедитор Е от 200 000 до 270 000 ? на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/90466043
  3. Оператор токарных станков с ЧПУ от 212 000 ? на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/89799031
  4. Токарь от 195 000 до 205 000 ? на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/89787017 
  5. Слесарь механосборочных работ от 204 000 ? на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/90497386
  6. Разнорабочий в цех сварки от 198 000 ? на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/88477061
  7. Токарь на машиностроительный завод от 198 000 ? на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/90149417
  8. Шлифовщик от 196 000 ? на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/89875149
  9. Оператор производства формованного полиуретана от 172 000 ? до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/89715905
  10. Инженер ПТО от 165 000 ? до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/89454602

За последний месяц в Тульской области открыто более 1 000 вакансий работы вахтовым методом. Чаще всего это предложения из профобласти «Автомобильный бизнес», «Металлургия, металлообработка» и «Тяжелое машиностроение».

Сюжет: #Естьработа
День карьеры «ТОП-кадры»: тульских выпускников приглашают найти работу мечты
Жизнь Тулы и области
День карьеры «ТОП-кадры»: тульских выпускников приглашают найти работу мечты
5 декабря, в 11:00, 6 887 0
Названа самая высокооплачиваемая вакансия для тульских подростков
Жизнь Тулы и области
Названа самая высокооплачиваемая вакансия для тульских подростков
8 сентября 2023, в 12:34, 15 2619 0
Туляков приглашают на ярмарку вакансий
Жизнь Тулы и области
Туляков приглашают на ярмарку вакансий
31 июля 2023, в 16:11, 6 2178 0
Вакансия из Тулы вошла в топ-10 высокооплачиваемых предложений работы в небольших городах
Жизнь Тулы и области
Вакансия из Тулы вошла в топ-10 высокооплачиваемых предложений работы в небольших городах
24 июля 2023, в 11:12, 8 2113 0
Все новости сюжета

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 11:10 0
Другие статьи по темам
Событие
вакансиивахта
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

SHAMAN может стать доверенным лицом Путина на выборах
SHAMAN может стать доверенным лицом Путина на выборах
Тулячка проводит эротические стримы при детях: сотрудники ПДН начали проверку
Тулячка проводит эротические стримы при детях: сотрудники ПДН начали проверку
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.