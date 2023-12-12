Тулякам предлагают вахтовые вакансии с зарплатой до 300 тысяч рублей

Первое место в рейтинге заняла вакансия на должность водителя-экспедитора грузового автотранспорта категории Е. Так, кандидат из Тульской области, претендующий на должность водителя-экспедитора грузового автотранспорта категории Е, сможет получать зарплату в размере от 170 000 до 300 000 рублей до вычета налогов. В его обязанности войдет: перевозка негабаритных и тяжеловесных грузов по территории России и странам СНГ. Обеспечение комфортного и профессионального вождения автомобиля. Подача автомобиля в назначенное место и время. Осуществление контроля за техническим состоянием автомобиля. Уход за автомобилем, содержание его в чистоте.

Рейтинг самых дорогих вакансий в Тульской области:

Водитель-экспедитор грузового автотранспорта категории Е от 170 000 до 300 000 ? до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/75882247 Водитель-экспедитор Е от 200 000 до 270 000 ? на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/90466043 Оператор токарных станков с ЧПУ от 212 000 ? на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/89799031 Токарь от 195 000 до 205 000 ? на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/89787017 Слесарь механосборочных работ от 204 000 ? на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/90497386 Разнорабочий в цех сварки от 198 000 ? на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/88477061 Токарь на машиностроительный завод от 198 000 ? на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/90149417 Шлифовщик от 196 000 ? на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/89875149 Оператор производства формованного полиуретана от 172 000 ? до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/89715905 Инженер ПТО от 165 000 ? до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/89454602

За последний месяц в Тульской области открыто более 1 000 вакансий работы вахтовым методом. Чаще всего это предложения из профобласти «Автомобильный бизнес», «Металлургия, металлообработка» и «Тяжелое машиностроение».