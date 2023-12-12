Тулячка проводит эротические стримы при детях: сотрудники ПДН начали проверку

Тулячкой, ведущей эротические стримы при несовершеннолетних детях, заинтересовались в региональном УМВД.

Откровенные видео попали в поле зрения сотрудников отделения информации и общественных связей в ходе мониторинга телеграм-каналов. Установлено, что она выкладывала эротический контент в соцсети для знакомств. При этом откровенные стримы проводила при своих детях-подростках.

– В настоящее время в отделе полиции «Ленинский» данная информация зарегистрирована в установленном законом порядке. Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, – прокомментировали в пресс-службе УМВД по Тульской области.