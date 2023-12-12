SHAMAN может стать доверенным лицом Путина на выборах

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Источники РБК сообщают о примерном составе доверенных лиц Владимира Путина на выборах президента. В их числе названы военкоры, представители фондов, появившихся после начала конфликта на Украине, волонтеры. Традиционно в списке названы — деятели культуры, в том числе Никита Михалков, Михаил Боярский и Сергей Безруков, Валерий Гергиев и Юрий Башмет и другие.

Есть среди доверенных лиц Владимира Путина и уроженцы Тульской области: ректор Театрального института им. Щукина Евгений Князев, SHAMAN (Новомосковский певец Ярослав Дронов), худрук Театра имени Табакова Владимир Машков.