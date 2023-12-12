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В Новомосковске прокуратура выявила ряд нарушений в спортивной школе

В Новомосковске прокуратура выявила ряд нарушений в спортивной школе

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Новомосковске прокуратура провела проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в местной детско-юношеской спортивной школе (ДЮСШ № 1).

По результатам проверки установлено, что вопреки санитарно-эпидемиологическим требованиям в помещениях бассейна школы не проводили обследование технического состояния приточной вытяжной вентиляции, кроме того не проводились инструментальные измерения объёмов вытяжки воздуха. Кроме этого, на покрытии пола и стен в помещении раздевалок, душевых имелись дефекты и повреждения, которые не позволяли проводить качественную уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

С целью устранения выявленных нарушений директору спортивной школы внесено представление. 

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