Стало известно, насколько подорожают ёлки в этом году

Фото Алексея Пирязева

Предприниматели на лесных участках заготовят для продажи около 57-60 тысяч елей, сосен и пихт, что примерно на 5% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает Рослесинфорг.

Активная заготовка начинается в конце ноября и длится практически до конца декабря. Традиционные регионы поставщики — Кемеровская, Сахалинская, Новгородская области и Красноярский край. На них приходится практически треть всех новогодних елок, заготовленных в лесу. Отметим, что в Тульскую область традиционно поставляют ёлки из Суворовского района, а также Пермского края.

Эксперты Рослесинфорга отмечают: резкого подорожания цен на отечественные ели точно ждать не стоит.

Разница останется в пределах инфляции и может составить 100-200 рублей.

Полутораметровая ёлка с 4-5 ярусами веток в прошлом году стоила около 1200-1500 рублей. Значит, что главный новогодний атрибут по-прежнему будет доступен для бюджета россиян.

Ценовая политика зависит от региона и точки продажи. Стоимость дерева в розницу на ёлочном базаре, расположенном в центре крупного мегаполиса, может в разы отличаться от такого же дерева с ёлочного базара на окраине небольшого города.