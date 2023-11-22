Тулякам предлагают вакансии с зарплатой до 150 000 рублей в сфере медицины

Аналитики hh.ru определили, какие вакансии в медицинской сфере за последний месяц в Тульской области стали самыми высокооплачиваемыми.
Топ-10 выглядит так:
- Химик — до 150 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/86252517
- Врач психиатр-нарколог — от 80 000 до 140 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/88536724
- Главный врач санатория — от 110 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/88102339
- Врач анестезиолог-реаниматолог — от 100 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/85567098
- Врач-инфекционист — от 100 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/85567319
- Врач стоматолог-ортопед/терапевт — от 100 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/89062634
- Начальник производственной лаборатории — от 90 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/89471813
- Врач физической и реабилитационной медицины — до 86 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/87768380
- Врач-ортодонт — от 80 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/89001080
- Врач анестезиолог-реаниматолог — от 80 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/89744656