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Тулякам предлагают вакансии с зарплатой до 150 000 рублей в сфере медицины

Тулякам предлагают вакансии с зарплатой до 150 000 рублей в сфере медицины

Публикуем топ-10.

Аналитики hh.ru определили, какие вакансии в медицинской сфере за последний месяц в Тульской области стали самыми высокооплачиваемыми.

Топ-10 выглядит так:

  1. Химик — до 150 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/86252517
  2. Врач психиатр-нарколог — от 80 000 до 140 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/88536724
  3. Главный врач санатория — от 110 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/88102339
  4. Врач анестезиолог-реаниматолог — от 100 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/85567098
  5. Врач-инфекционист — от 100 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/85567319
  6. Врач стоматолог-ортопед/терапевт — от 100 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/89062634
  7. Начальник производственной лаборатории — от 90 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/89471813
  8. Врач физической и реабилитационной медицины — до 86 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/87768380
  9. Врач-ортодонт — от 80 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/89001080
  10. Врач анестезиолог-реаниматолог — от 80 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/89744656
сегодня, в 11:55 +1
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