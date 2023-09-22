Комитет по вопросам ПВО СНГ осмотрел продукцию тульского КБП

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Участники 57-го заседания Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств-участников СНГ ознакомились с продукцией тульского Конструкторского бюро приборостроения им. А. Г. Шипунова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на зампредседателя комитета Юрия Грехова.

— В дни пребывания в городе участники заседания посетили ряд предприятий ОПК. Им продемонстрировало свою продукцию АО «КБП им. А. Г. Шипунова» — одно из крупнейших предприятий оборонной промышленности, активно занимающееся разработкой высокоточного управляемого оружия для сухопутных войск, ВМФ, ВКС и противовоздушной обороны, скорострельных пушек и боевого стрелкового оружия, а также продукцией гражданского назначения, — сообщил Юрий Грехов.

Участники осмотрели создаваемые в интересах ВС РФ тренажёры на предприятии «Тулаточмаш», ознакомились с продукцией АО «Центральное конструкторское бюро аппаратостроения» — предприятия по созданию учебно-тренировочных средств и радиолокационных систем управления высокоточным оружием. Также изучили работу НПО «Стрела» — лидера по выпуску радиолокационных станций.