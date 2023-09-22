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В деревнях Большой Тулы проводят централизованную систему водоснабжения
Фото пресс-службы администрации Тулы

В деревнях Большой Тулы проводят централизованную систему водоснабжения

Водой будет обеспечено более 500 жителей деревень.

В Скорнево и Ивановку проводят централизованную систему водоснабжения. Об этом сообщили в администрации Тулы.

Занимается прокладкой подрядчик ООО «Вереск», выбранный по результатам аукциона. Работы начались летом. В Ивановке прокладка трубопровода в 4,5 км практически завершена. Здесь же установят 50 колодцев с отключающей арматурой и пожарными гидрантами. Новый водовод присоединят к магистральному трубопроводу, идущему от Медвенско-Осетровского водозабора. Подключиться к нему смогут около 90 домовладений, в которых проживает более 220 человек.

В Скорнево методом горизонтально направленного бурения прокладывают водопровод длинной 5,5 км. Бурят две скважины с общей производительностью более 111 кубометров воды в сутки. Для бесперебойного водоснабжения жителей построят дизельную электростанцию. После окончания работ подключатся к центральному водоснабжению 95 домовладений и 300 жителей. Работы в Скорнево планируют завершить в июне 2024 года.

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