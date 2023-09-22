Культ-организатор тульского интерната обкрадывала пожилую постоялицу

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Прокуратура Дубенского района поддержала обвинение по уголовному делу в отношении 40-летней жительницы посёлка Дубна. Суд признал её виновной в краже.

Обвиняемая работала культ-организатором в дубенском интернате для престарелых и инвалидов. С августа 2022 г. по январь 2023 г. снимала деньги с карты 87-летней пенсионерки и тратила на свои нужды. Всего со счёта пожилой женщины пропали 125 тыс. рублей. Свою вину подсудимая не признала. К слову, ранее она уже привлекалась за кражи.

— Учитывая позицию государственного обвинителя, суд приговорил обвиняемую к 2,5 года лишения свободы c отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 100 тыс. рублей, — рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.

Осужденную взяли под стражу в зале суда. В ходе предварительного расследования ей избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Приговор в законную силу не вступил.