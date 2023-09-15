Скончался тульский художник Валерий Бочаров

Фото: Тульский колледж искусств им. А.С. Даргомыжского.

Ему было 84 года.

14 сентября умер художник, член Союза художников России Валерий Иванович Бочаров. Об этом сообщили в Тульском колледже искусств им. А. С. Даргомыжского.

Валерий Иванович родился в Туле в 1939 году. Родовой дом по отцовской линии был в деревне Московские Выселки Крапивенского района Тульской области. Его отец — Бочаров Иван Семенович — участник Финской и Великой Отечественной войн.

Детство и юность Валерия Ивановича прошли в поселке Косая Гора, там же он окончил среднюю школу. Близость расположения Косой Горы с живописным уголком России — Ясной Поляной — сыграло одну из ведущих ролей в творчестве Валерия Ивановича.

В 1962 году В. И. Бочаров окончил Московское училище памяти 1905 года, а в 1970 году — Полиграфический институт. С добротой и благодарностью вспоминал Валерий Иванович своих учителей — А. И. Салахова, А. М. Дубинчика, А. А. Шитова.

После окончания учебы последовали годы работы в редакции газеты «Молодой коммунар» в Туле и в детской художественной школе имени В. Д. Поленова.

В 1990 г. В. И. Бочаров стал одним из основателей и на многие годы (вплоть до 2004 года) — заведующим отделением «Живопись» в колледже искусств им. А. С. Даргомыжского.

Myslo выражает соболезнования родным и близким Валерия Ивановича.