Жителя Новомосковска приговорили к лишению свободы за кражу двух флагов РФ

Фото: Алексей Пирязев.

Ранее судимого Абрамова лишили свободы на год и два месяца за кражу двух российских флагов. Приговор по ч. 1 статьи 158 вынес мировой судья судебного участка № 35 Новомосковского района.

1 июня этого года мужчина гулял по Новомосковску, подошёл к зданию Гимназии № 13 и снял триколор с флагштока. Как ранее сообщал Myslo, он был пьян и украл флаг, чтобы вывесить у себя дома. Тем не менее следующей ночью Абрамов снял триколор уже со здания средней школы

№ 18. Когда оперативники задержали его, мужчина признал вину и раскаялся.

— Приговором суда Абрамов признан виновным. По каждому из преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 месяцев. В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ, окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 2 месяца, — рассказали в пресс-службе облсуда.

Мера пресечения в отношении осужденного изменена с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу. Он взят под стражу в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.