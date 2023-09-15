Для тульских контрактников введены новые меры поддержки

В дополнение к уже существующим мерам социальной поддержки добавили еще три льготы.

Подписывая контракт с Министерством обороны РФ и отправляясь в зону специальной военной операции, жители Тульской области могут быть уверены, что здесь их семьи будут окружены заботой. Для этого как на федеральном, так и на региональном уровне разработаны всевозможные льготы. Их главная задача — поддержка членов семей тех, кто не остался равнодушным и помогает защищать интересы России.

При этом список льгот периодически дополняется новыми. Например, недавно по поручению губернатора Алексея Дюмина в дополнение к уже существующим предложили добавить бесплатные лекарства для членов семей участников СВО (на период участия в спецоперации) и полное освобождение от оплаты услуг по догазификации. Кроме того, будет установлена ежемесячная выплата в 50 тысяч рублей для военнослужащих, которые проходят боевое слаживание, но пока не находятся в зоне СВО. Алексей Дюмин поддержал нововведения и поручил подготовить соответствующий указ.

В данный момент на региональном уровне есть 51 мера социальной поддержки семей участников СВО. Из них 29 — финансового характера и 22 — нематериальные в виде бесплатной социальной, юридической, психологической помощи.

Инесса Сулина, исполняющая обязанности директора ГУ ТО «Региональный центр „Развитие“»:

Инесса Сулина — Детям, которые учатся в колледжах, предоставлено бесплатное горячее питание, они первоочередно могут быть переведены на бесплатное обучение (если нет академической задолженности и дисциплинарных взысканий). Также им предоставляется первоочередное место в общежитии, использование спортивных сооружений, находящихся в ведомстве правительства Тульской области.

Стоит отметить, что каждой семье участника СВО назначается социальный куратор от министерства труда и социальной защиты Тульской области. Куратор обязательно связывается с семьей, рассказывает о всех положенных льготах и объясняет, как их получить в каждом конкретном случае.

— Востребованы все меры социальной поддержки. И самое главное — они позволяют и семье, и бойцу понять, что его семья под защитой, о ней думают, о ней заботятся, ей помогают. Для нас это самое главное», — подчеркнула исполняющая обязанности директора ГУ ТО «Региональный центр „Развитие“».

Напомним, что по итогам 2022 года Тульская область заняла первое место в стране по общему количеству региональных мер поддержки для участников СВО и членов их семей.

По словам начальника пункта отбора на военную службу по контракту, в настоящее время востребованы все специальности. В том числе — водители категории B, С, D, операторы, механики, механики-водители, командиры боевых машин, операторы ПТУР.

Антон Перевозчиков, начальник пункта отбора на военную службу по контракту:

Антон Перевозчиков — Также к нам можно прийти на должность стрелка, гранатометчика, пулеметчика. Рассмотрение кандидатов занимает 2-3 дня. В пункте отбора сразу проводят медицинские осмотры, выдают первичное заключение психологов и прочее. Если у гражданина все в порядке, буквально на следующий день издается приказ о заключении с ним контракта. Обучение и подготовка проводятся абсолютно со всеми, никого и никогда не пускают «с колес» на линию соприкосновения. Со всеми обязательно проводят боевое слаживание, обучение, и только после этого они выдвигаются на линию соприкосновения.

Алексей, кандидат на контрактную службу:

Алексей — Я решил поступить на службу по контракту по двум причинам. Первая — обстановка в соседних областях и вторая — хочу заработать деньги. Раздумывал около полутора месяцев. Знакомые и родня по-разному отреагировали: кто-то отговаривал, а кто-то говорил наоборот, что я совершаю достойный уважения поступок. По контракту никогда не служил, только «срочку» с 1997 по 1999 год. Потом работал много где, последнее место работы — экспедитор. Есть дочка и сын.

Для семей участников СВО функционирует служба «Семейная диспетчерская» с номером 129 и телефон горячей линии 8-800-200-52-26, по которым можно получить всю интересующую информацию.

ПУНКТ ОТБОРА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

Тула, ул. Коминтерна, д. 28,

тел. (факс): (4872) 56−19−90,

а также военные комиссариаты по месту жительства.

Кроме того, можно позвонить на короткий номер 117.

служив106.рф. (телефон (880-02) 01-0106)

службапоконтракту.рф