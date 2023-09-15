  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Для тульских контрактников введены новые меры поддержки - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Для тульских контрактников введены новые меры поддержки

Для тульских контрактников введены новые меры поддержки

В дополнение к уже существующим мерам социальной поддержки добавили еще три льготы.

Подписывая контракт с Министерством обороны РФ и отправляясь в зону специальной военной операции, жители Тульской области могут быть уверены, что здесь их семьи будут окружены заботой. Для этого как на федеральном, так и на региональном уровне разработаны всевозможные льготы. Их главная задача — поддержка членов семей тех, кто не остался равнодушным и помогает защищать интересы России.

photo_2023-09-15_12-14-36.jpg

При этом список льгот периодически дополняется новыми. Например, недавно по поручению губернатора Алексея Дюмина в дополнение к уже существующим предложили добавить бесплатные лекарства для членов семей участников СВО (на период участия в спецоперации) и полное освобождение от оплаты услуг по догазификации. Кроме того, будет установлена ежемесячная выплата в 50 тысяч рублей для военнослужащих, которые проходят боевое слаживание, но пока не находятся в зоне СВО. Алексей Дюмин поддержал нововведения и поручил подготовить соответствующий указ.

photo_2023-09-15_12-14-37.jpg

В данный момент на региональном уровне есть 51 мера социальной поддержки семей участников СВО. Из них 29 — финансового характера и 22 — нематериальные в виде бесплатной социальной, юридической, психологической помощи.

Инесса Сулина, исполняющая обязанности директора ГУ ТО «Региональный центр „Развитие“»:

Инесса Сулина

— Детям, которые учатся в колледжах, предоставлено бесплатное горячее питание, они первоочередно могут быть переведены на бесплатное обучение (если нет академической задолженности и дисциплинарных взысканий). Также им предоставляется первоочередное место в общежитии, использование спортивных сооружений, находящихся в ведомстве правительства Тульской области.

Стоит отметить, что каждой семье участника СВО назначается социальный куратор от министерства труда и социальной защиты Тульской области. Куратор обязательно связывается с семьей, рассказывает о всех положенных льготах и объясняет, как их получить в каждом конкретном случае.

— Востребованы все меры социальной поддержки. И самое главное — они позволяют и семье, и бойцу понять, что его семья под защитой, о ней думают, о ней заботятся, ей помогают. Для нас это самое главное», — подчеркнула исполняющая обязанности директора ГУ ТО «Региональный центр „Развитие“».

Напомним, что по итогам 2022 года Тульская область заняла первое место в стране по общему количеству региональных мер поддержки для участников СВО и членов их семей.

По словам начальника пункта отбора на военную службу по контракту, в настоящее время востребованы все специальности. В том числе — водители категории B, С, D, операторы, механики, механики-водители, командиры боевых машин, операторы ПТУР.

Антон Перевозчиков, начальник пункта отбора на военную службу по контракту:

Антон Перевозчиков

— Также к нам можно прийти на должность стрелка, гранатометчика, пулеметчика. Рассмотрение кандидатов занимает 2-3 дня. В пункте отбора сразу проводят медицинские осмотры, выдают первичное заключение психологов и прочее. Если у гражданина все в порядке, буквально на следующий день издается приказ о заключении с ним контракта. Обучение и подготовка проводятся абсолютно со всеми, никого и никогда не пускают «с колес» на линию соприкосновения. Со всеми обязательно проводят боевое слаживание, обучение, и только после этого они выдвигаются на линию соприкосновения.

photo_2023-09-15_12-14-38.jpg

Алексей, кандидат на контрактную службу:

Алексей

— Я решил поступить на службу по контракту по двум причинам. Первая — обстановка в соседних областях и вторая — хочу заработать деньги. Раздумывал около полутора месяцев. Знакомые и родня по-разному отреагировали: кто-то отговаривал, а кто-то говорил наоборот, что я совершаю достойный уважения поступок. По контракту никогда не служил, только «срочку» с 1997 по 1999 год. Потом работал много где, последнее место работы — экспедитор. Есть дочка и сын.

Для семей участников СВО функционирует служба «Семейная диспетчерская» с номером 129 и телефон горячей линии 8-800-200-52-26, по которым можно получить всю интересующую информацию.

ПУНКТ ОТБОРА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

Тула, ул. Коминтерна, д. 28,
тел. (факс): (4872) 56−19−90,
а также военные комиссариаты по месту жительства.
Кроме того, можно позвонить на короткий номер 117.

служив106.рф. (телефон (880-02) 01-0106)

службапоконтракту.рф

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 15:55 −4
Другие статьи по темам
Событие
Военная служба по контрактуСВОподдержка военнослужащих
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На пр. Ленина на улице скончался мужчина: ему не сразу вызвали скорую
На пр. Ленина на улице скончался мужчина: ему не сразу вызвали скорую
Скончался тульский художник Валерий Бочаров
Скончался тульский художник Валерий Бочаров
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.