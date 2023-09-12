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В администрации Тулы пояснили, зачем выкапывают деревья на ул. Металлистов и сажают новые
Фото из архива Myslo

В администрации Тулы пояснили, зачем выкапывают деревья на ул. Металлистов и сажают новые

Посаженные ранее на ул. Металлистов деревья не выкидывают, а сажают в сквер Оружейного завода.

На улице Металлистов обновили деревья. Посаженные ранее выкопали и отправили на новое место — в сквер около Оружейного завода, теперь уже на постоянное место. А на освободившиеся лунки посадили новые саженцы. У туляков возник резонный вопрос: зачем столь сложная схема озеленения?

Оказалось, что объяснение этому есть — сохранение единого стиля озеленения исторического центра города.

— Вандалы периодически портят молодые деревья на ул. Металлистов. Чтобы внешний вид улицы был единым, мы решили обломанные деревья пересадить в сквер Оружейного завода, а сюда посадить новые, — рассказали в администрации города.

Напомним, в прошлом году ночью 13 августа неизвестный сломал саженцы деревьев на улице Металлистов. Полиция в кратчайшие сроки установила личность хулигана. Им оказался 20-летний молодой человек. Туляк заявил стражам порядка, что в ту ночь был пьян и деревья он «зацепил» из-за того, что его «шатало».

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