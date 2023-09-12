Раскрыта тайна окровавленного жертвенника в Щегловской засеке

Скриншот из видео паблика «Тула Жесть»

«Мы не знаем, что это такое, если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое», — видео со странной надписью прислал житель региона в паблик «Тула Жесть».

На кадрах — странный символ, обмазанный белой краской и красной жидкостью, напоминающей кровь. Создаётся ощущение, что кто-то проводил в лесу жертвоприношение или другой языческий ритуал.

Всё оказалось гораздо проще. Как выяснил Myslo, в Туле снимают мини-сериал «Отродье» (18+). Режиссёр, сценарист и автор идеи Роман Червинин сообщил, что съёмки велись в лесопосадке, расположенной на территории Щегловской засеки.

— Это я придумал символ в рамках мифологии сериала, — прокомментировал Роман.

По сюжету ничего не помнящая девушка просыпается в лесу. Мини-сериал будет сниматься в жанре хоррора, с элементами фольклора и мифологии.

— Начинаем с создания пилотной серии с минимальным бюджетом. Только творчество, только хардкор! — сказано в группе сериала в соцсети «ВКонтакте».