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Стало известно, откуда в Тулу привезли колбасу с африканской чумой свиней
Фото Дмитрия Дзюбина.

Стало известно, откуда в Тулу привезли колбасу с африканской чумой свиней

Отметим, что продукция в продажу в нашем регионе не успела поступить.

В комитете ветеринарии Тульской области рассказали, откуда в наш регион поступило мясо, зараженное африканской чумой свиней. Напомним, инфицированную продукцию нашли в Туле на одном из объектов торговой сети.

— Мясная продукция — колбаса вареная «Докторская» в которой обнаружена ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС), была ввезена из ООО «ТД Кущевский» станица Кущевская Кущевского района Краснодарского края. Вместе с тем АЧС угрозу здоровью и жизни человека опасности не представляет, — рассказали в комитете на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Отметим, что испорченную продукцию вычислили по системе «Меркурий». Зараженную продукцию изъяли и уничтожили. С другими продуктами контакта не было. Зараженное мясо в продажу не поступало.

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Фотограф:
сегодня, в 17:09 0
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