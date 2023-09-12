Стало известно, откуда в Тулу привезли колбасу с африканской чумой свиней

Фото Дмитрия Дзюбина.

Отметим, что продукция в продажу в нашем регионе не успела поступить.

В комитете ветеринарии Тульской области рассказали, откуда в наш регион поступило мясо, зараженное африканской чумой свиней. Напомним, инфицированную продукцию нашли в Туле на одном из объектов торговой сети.

— Мясная продукция — колбаса вареная «Докторская» в которой обнаружена ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС), была ввезена из ООО «ТД Кущевский» станица Кущевская Кущевского района Краснодарского края. Вместе с тем АЧС угрозу здоровью и жизни человека опасности не представляет, — рассказали в комитете на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Отметим, что испорченную продукцию вычислили по системе «Меркурий». Зараженную продукцию изъяли и уничтожили. С другими продуктами контакта не было. Зараженное мясо в продажу не поступало.