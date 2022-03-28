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В Тульской области не будут отменять масочный режим

В Тульской области не будут отменять масочный режим

Роспотребнадзор призвал не торопиться со снятием ковидных ограничений в регионе.

На оперативном совещании у губернатора главный санитарный врач региона Александр Ломовцев озвучил данные об эпидобстановке за прошедшую неделю. В Тульской области зафиксировано 2065 случаев коронавируса, это на 17% меньше, чем неделей ранее. Показатели заболеваемости остаются на высоком уровне. Охват тестированием — 163,7 на 100 тысяч человек в сутки.
 
По данным Роспотребнадзора, на промышленных предприятиях области эпидситуация стабильная.
 
4892 случая ОРВИ зарегистрировано в регионе, это 40% ниже эпидпорога. В областном центре 2213 случаев. Вируса гриппа в Тульской области нет.
 
- Я считаю, что не нужно торопиться с дальнейшим снятием ограничений, поскольку в мире есть рост заболеваемости ковидом, — сказал Ломовцев. — Внесены изменения в правила работы образовательных учреждений, школы возвращаются к обычной форме обучения.
 
- Мы оставили минимальный комплекс мер ограничений, — добавил Алексей Дюмин.
 
Таким образом, в ближайшее время в регионе нового указа о снятии запретов не ждут.
 
Напомним, в нескольких регионах России на фоне снижения заболеваемости коронавирусом две недели назад отменили масочный режим.

 

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