В Тульской области не будут отменять масочный режим

Роспотребнадзор призвал не торопиться со снятием ковидных ограничений в регионе.

На оперативном совещании у губернатора главный санитарный врач региона Александр Ломовцев озвучил данные об эпидобстановке за прошедшую неделю. В Тульской области зафиксировано 2065 случаев коронавируса, это на 17% меньше, чем неделей ранее. Показатели заболеваемости остаются на высоком уровне. Охват тестированием — 163,7 на 100 тысяч человек в сутки.

По данным Роспотребнадзора, на промышленных предприятиях области эпидситуация стабильная.

4892 случая ОРВИ зарегистрировано в регионе, это 40% ниже эпидпорога. В областном центре 2213 случаев. Вируса гриппа в Тульской области нет.

- Я считаю, что не нужно торопиться с дальнейшим снятием ограничений, поскольку в мире есть рост заболеваемости ковидом, — сказал Ломовцев. — Внесены изменения в правила работы образовательных учреждений , школы возвращаются к обычной форме обучения.

- Мы оставили минимальный комплекс мер ограничений, — добавил Алексей Дюмин.