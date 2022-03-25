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В школах и детсадах отменены антиковидные ограничения
Фото из архива Myslo.

В школах и детсадах отменены антиковидные ограничения

Речь идет о дистанцировании, отдельном кабинете для каждого класса и медсправках для посещения образовательного учреждения.

Ряд санитарных ограничений отменен в образовательных и социальных учреждениях, сообщили в Правительстве РФ.
 
С учетом изменившейся ситуации с распространением COVID-19 Роспотребнадзор смягчил санитарные правила для детских и молодежных образовательных и социальных организаций.
 
Отменены требования:
 
  • об отдельном учебном кабинете для каждого класса;
  • о соблюдении социальной дистанции не менее 1,5 метра при проведении аттестации;
  • о предъявлении медицинской справки для посещения ребенком образовательной организации, если он контактировал с зараженным COVID-19;
  • по разработке разного начала уроков и перемен для минимизации контактов обучающихся.
 
При этом разрешено:
  • проведение массовых мероприятий на открытом воздухе;
  • увеличение загрузки летних лагерей до 100%;
  • возможность посещения детских социальных организаций посторонними.
Такие важнейшие противоэпидемические мероприятия, как обследование персонала на COVID-19 перед началом смены и проведение генеральной уборки и дезинфекции перед открытием учреждения, сохранятся.
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 12:16 +5
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