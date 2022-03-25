В школах и детсадах отменены антиковидные ограничения

Фото из архива Myslo.

Речь идет о дистанцировании, отдельном кабинете для каждого класса и медсправках для посещения образовательного учреждения.

Ряд санитарных ограничений отменен в образовательных и социальных учреждениях, сообщили в Правительстве РФ.

С учетом изменившейся ситуации с распространением COVID-19 Роспотребнадзор смягчил санитарные правила для детских и молодежных образовательных и социальных организаций.

Отменены требования:

об отдельном учебном кабинете для каждого класса;

о соблюдении социальной дистанции не менее 1,5 метра при проведении аттестации;

о предъявлении медицинской справки для посещения ребенком образовательной организации, если он контактировал с зараженным COVID-19;

по разработке разного начала уроков и перемен для минимизации контактов обучающихся.

При этом разрешено:

проведение массовых мероприятий на открытом воздухе;

увеличение загрузки летних лагерей до 100%;

возможность посещения детских социальных организаций посторонними.

Такие важнейшие противоэпидемические мероприятия, как обследование персонала на COVID-19 перед началом смены и проведение генеральной уборки и дезинфекции перед открытием учреждения, сохранятся.