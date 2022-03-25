Фото из архива Myslo.
В школах и детсадах отменены антиковидные ограничения
Речь идет о дистанцировании, отдельном кабинете для каждого класса и медсправках для посещения образовательного учреждения.
Ряд санитарных ограничений отменен в образовательных и социальных учреждениях, сообщили в Правительстве РФ.
С учетом изменившейся ситуации с распространением COVID-19 Роспотребнадзор смягчил санитарные правила для детских и молодежных образовательных и социальных организаций.
Отменены требования:
- об отдельном учебном кабинете для каждого класса;
- о соблюдении социальной дистанции не менее 1,5 метра при проведении аттестации;
- о предъявлении медицинской справки для посещения ребенком образовательной организации, если он контактировал с зараженным COVID-19;
- по разработке разного начала уроков и перемен для минимизации контактов обучающихся.
При этом разрешено:
- проведение массовых мероприятий на открытом воздухе;
- увеличение загрузки летних лагерей до 100%;
- возможность посещения детских социальных организаций посторонними.
Такие важнейшие противоэпидемические мероприятия, как обследование персонала на COVID-19 перед началом смены и проведение генеральной уборки и дезинфекции перед открытием учреждения, сохранятся.
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