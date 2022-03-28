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Полиция задержала мужчин, которые расписали подъезды запрещенными надписями о спецоперации на Украине

Полиция задержала мужчин, которые расписали подъезды запрещенными надписями о спецоперации на Украине

Возбуждено уголовное дело, подозреваемые заключены под стражу.

В ночь с 25 на 26 марта в Туле в подъездах четырех многоквартирных домов по ул. Макаренко в Туле неизвестные сделали надписи, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации.
 
Полицейские установили личности подозреваемых и задержали их в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Оба — жители Привокзального округа областного центра и 1994 года рождения.
 
«В настоящее время в отделе полиции „Привокзальный“ возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 214 Уголовного кодекса Российской Федерации „Вандализм“. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — сообщила пресс-служба полиции.
 
Напомним, злоумышленники попали в поле зрения камер видеонаблюдения.
 
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:53 +2
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