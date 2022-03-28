Полиция задержала мужчин, которые расписали подъезды запрещенными надписями о спецоперации на Украине

В ночь с 25 на 26 марта в Туле в подъездах четырех многоквартирных домов по ул. Макаренко в Туле неизвестные сделали надписи , направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации.

Полицейские установили личности подозреваемых и задержали их в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Оба — жители Привокзального округа областного центра и 1994 года рождения.

«В настоящее время в отделе полиции „Привокзальный“ возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 214 Уголовного кодекса Российской Федерации „Вандализм“. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — сообщила пресс-служба полиции.

Напомним, злоумышленники попали в поле зрения камер видеонаблюдения.