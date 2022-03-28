В Тульской области за неделю в два раза снизилась госпитализация пациентов с ковидом
Об этом на оперативном совещании у губернатора рассказал зампред правительства – министр здравоохранения региона Дмитрий Марков.
В регионе наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом. По словам Дмитрия Маркова, средняя госпитализация составляет 35 человек за неделю.
В данный момент на амбулаторном этапе находится 4000 больных. В Тульской области есть 500 коек по оказанию медпомощи пациентам с ковидом, работают шесть госпиталей, из них три — в Туле. В свободном режиме находятся 20% коек.
Лекарственными препаратами регион полностью обеспечен.
- Фактически за неделю в два раза снизилась госпитализация по больным коронавирусом, — рассказал министр здравоохранения.
Колл-центры работают в нормальном режиме — порядка 60 операторов принимают 4000−5000 звонков за сутки.
Что касается лекарств, сформирован шестимесячный запас. На складах поставщиков — годовой.
- Мы попросили поставщиков подтвердить свою способность и дальше обеспечить лекарствами в необходимом объеме. Единственное, есть обращение от липецкой компании. У нее есть сложности с поставкой шприцов. Но дня нас это не критично, есть другие поставщики, — отметил министр.
Также Дмитрий Марков ответил, что операторы колл-центров обзванивают людей и приглашают на ревакцинацию и диспансеризацию.