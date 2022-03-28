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В Тульской области за неделю в два раза снизилась госпитализация пациентов с ковидом
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области за неделю в два раза снизилась госпитализация пациентов с ковидом

Об этом на оперативном совещании у губернатора рассказал зампред правительства – министр здравоохранения региона Дмитрий Марков.

В регионе наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом. По словам Дмитрия Маркова, средняя госпитализация составляет 35 человек за неделю.

В данный момент на амбулаторном этапе находится 4000 больных. В Тульской области есть 500 коек по оказанию медпомощи пациентам с ковидом, работают шесть госпиталей, из них три — в Туле. В свободном режиме находятся 20% коек.

Лекарственными препаратами регион полностью обеспечен.

- Фактически за неделю в два раза снизилась госпитализация по больным коронавирусом, — рассказал министр здравоохранения.

Колл-центры работают в нормальном режиме — порядка 60 операторов принимают 4000−5000 звонков за сутки.

Что касается лекарств, сформирован шестимесячный запас. На складах поставщиков — годовой.

- Мы попросили поставщиков подтвердить свою способность и дальше обеспечить лекарствами в необходимом объеме. Единственное, есть обращение от липецкой компании. У нее есть сложности с поставкой шприцов. Но дня нас это не критично, есть другие поставщики, — отметил министр.

Также Дмитрий Марков ответил, что операторы колл-центров обзванивают людей и приглашают на ревакцинацию и диспансеризацию.

Сюжет: Коронавирус
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