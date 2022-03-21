«Золотые» подгузники: что тульские мамы говорят о взлетевших ценах на детские предметы гигиены

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Узнали у тулячек с маленькими детьми, как они справляются в условиях новой экономической реальности и планируют ли сокращать привычные статьи расходов.

Последние события уже ударили по ценам в магазинах. Подорожали не только продукты, но и предметы гигиены: то, что давно уже было привычным и доступным, быстро превращается в дефицит и роскошь! В частности, новая экономическая реальность уже повлияла на ежедневный уход за младенцами.

Мы решили спросить у молодых мам, что они думают о ценах на подгузники, какая цена станет для них критичной и какие выходы они видят для себя и своей семьи из сложившегося кризиса.

«Не поддаваться всеобщей панике!»

Юлия Алисова, мама двухмесячного Марка:

- Думаю, не заметить рост цен на ВСЁ сейчас просто невозможно. Мы ещё до рождения ребёнка успели закупить несколько упаковок подгузников и, как выяснилось, весьма кстати. На сегодняшний день запас не иссяк, но и приобрести остатки товара «по акции» не смогли — кто знает, какой размер будет нужен. В результате просто смирились с обстоятельствами: это в любом случае лучше, чем без конца обсуждать цены, отсутствие сахара и туманное будущее.

С другой стороны, это сейчас я шучу про «эко-подгузы» и возможность научиться их шить. На деле реальность может сама к этому привести, потому что покупать дешевые аналоги уже привычных «заморских» бессмысленно — скупой платит дважды. А еще он же не готов отдавать больше 3000 рублей за неделю спокойствия без бесконечного мытья ребёнка и стирки его одежды. Это уже неадекватно, по крайне мере для меня.

В общем, моя позиция на данный момент как в вопросе подгузников, так и гречки с косметикой такая: не совершать опрометчивых покупок, поддавшись всеобщей панике, отслеживать потихоньку акции и скидки на маркетплейсах, изучать «Авито» и уповать на торжество здравомыслия в этом мире!

«Почувствуй себя аналитиком»

Екатерина Павлова, мама трехмесячной Есении:

- Рост цен на подгузники удивил невероятно: поднялись на глазах за считанные дни! Мы покупали подгузники Your Sun — они стоили около 850 рублей за пачку, а сейчас — 2000 рублей. Если повезет найти по скидке — то 1200 рублей, но тоже подорожание заметное. Huggies Classic стоили 800 рублей, теперь — 1500 рублей… С учетом моих декретных выплат цены стали сильно «кусаться».

Одной пачки подгузников на 50−60 штук нам хватает примерно на 7−10 дней. Сократить количество используемых подгузников вряд ли получится: все-таки ребенок начинает капризничать, когда его беспокоит мокрая субстанция на попке.

Не могу не вспоминать рассказы родителей о том, как они мучались без одноразовых подгузников в нашем детстве…

Возвращаться в такое время не хотелось бы: все-таки 21 век за окном. Но и отдавать 2000 рублей за маленькую упаковку подгузников — это для меня слишком.

Пока стараюсь искать акционные товары, смотрю не только в обычных магазинах, но и на онлайн-маркетплейсах, делаю сравнительный анализ. Почувствуй себя аналитиком! Ищу, где ещё можно купить по адекватной цене, и надеюсь, что цены придут в норму. Если уж не снизятся до февральских, то, по крайней мере, больше не вырастут.

«Дети — это всегда дорого: так было, есть и будет»

Анна Алексеева, мама трехмесячного Миши:

- Нужно быть совсем слепым, чтобы не заметить рост цен на подгузники. Конечно, имеет значение, какими привык пользоваться. У меня в чести Lovular — это английский бренд. Они подорожали конкретно. Пачку из 62 штук раньше я покупала за 1600 рублей, а теперь она же стоит около 3000 руб.! Кроме этих, мы также используем китайские подгузники. С этой страной у нас пока вроде все нормально, проблемы с логистикой если только. Они и подорожали не так критично: стоили, может, около 800 руб. за огромную пачку, а сейчас можно купить за 1000. По качеству меня тоже устраивают.

Если цены будут расти и дальше или подгузники пропадут с полок вообще, то перейдем к плану Б.

У меня есть многоразовые подгузники. Пока их у меня две штуки — иногда надеваю их сыну, чтобы «попа проветрилась». Одного хватает часа на 3. Если совсем «прижмет», докуплю еще таких: надо, чтобы на один день их было штук 10, не меньше. В крайнем случае буду, как наши мамы и бабушки, с пеленками возиться… Что касается высаживания, то я с этим заморачиваться не хочу. Знаю, кому-то удобно и нравится, но точно не мне.

В общем, итог такой: подгузники за 2500−3000 руб. мы продолжим покупать и использовать без ограничений. Дальше будем искать компромиссы. Стоимость 6000 рублей за пачку 60 штук для нашей семьи станет предельной.

Я, к слову, больше заметила подорожание других расходников, которые «улетают» еще быстрее, чем подгузники.

Например, влажные салфетки! У Pampers классные — без отдушек и гипоаллергенные. Но стоят сейчас 500 с лишним рублей за крошечную пачку. До этого цена было около 200 — подорожали больше чем в два раза… С японскими салфетками та же история. Учитывая, что мы пользуемся ими постоянно, это уже очень чувствительно. Но куда деваться? Покупать их я не перестану. Это вопрос удобства, привычки. На самый крайний случай я уже нашла выход — салфетки из «Вкусвилла» тоже весьма достойные.

Еще меня просто «убивают» ценники на одноразовые пеленки… Те, которые мне нравятся (не самые дорогие, к слову), стоят 28−30 рублей за 1 штуку. Которую просто свернул и выбросил… Это же вообще ужас!

Дети — это всегда было дорого, в любое время. В этом смысле ничего особо не поменялось. Когда мы росли, дорогой была, например, одежда — ее и не купить было. Сейчас с этим проблем никаких. А вот на предметы гигиены цены взлетели… Надеюсь, со временем ситуация «устаканится». В конце концов, 21 век на дворе — я точно уверена, что никуда у нас навсегда не пропадут прокладки, подгузники. Просто стоить будут дороже.

«65 рублей за подгузник — это наш предел»

Дарья Захарова, мама Мирославы (2 года) и Ксении (2 месяца):

- Наличие и доступность подгузников для двухлетки для нас некритично: мы их используем только на прогулки и на ночной сон. С приходом тепла планируем и вовсе полностью отказаться. А вот для младенца это необходимость! И рост цен — крайне неприятный момент.

Я сделала выбор в пользу японских марок — Merries и Moony. За последний месяц стоимость Merries 0+ 38 штук выросла с 563 рублей до 1029! В день у нас уходит 6−8 штук.

В целом в настоящий момент для нашей семьи ситуация не настолько критичная, чтобы сменить фирму-производителя, использовать многоразовые подгузники, применять высаживание или еще что-то для сокращения количества подгузников в день. Но если тенденция на увеличение цены сохранится, то, скорее всего, будем искать более дешёвые варианты или использовать скидки и покупать «про запас» по 5−6 упаковок за раз.

Критичной, думаю, станет цена более 2500 рублей за упаковку 38 штук — 65 рублей и более за один подгузник.

Вся эта ситуация сложилась из-за экономического кризиса и санкций. Надеюсь, в течении 3−4 месяцев всё стабилизируется и цена на столь важные средства гигиены для детей станет, как и прежде, экономически доступной!

А что вы думаете о новых ценах на одноразовые подгузники и другие товары для детей? Давайте обсудим в комментариях!