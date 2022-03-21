В Донском вандал разгромил кладбище: ему грозит до 3 месяцев ареста

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд.

В Донском 33-летний местный житель обвиняется в повреждении и осквернении надмогильных сооружений, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

По версии следователей СУ СКР по региону, 23 ноября 2021 года пьяный обвиняемый на местном кладбище повалил на землю 4 памятника и декоративный стол. Кроме этого, мужчина разбил одну мемориальную доску.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 3 месяцев ареста.