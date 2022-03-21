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В Донском вандал разгромил кладбище: ему грозит до 3 месяцев ареста

В Донском вандал разгромил кладбище: ему грозит до 3 месяцев ареста

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд.

В Донском 33-летний местный житель обвиняется в повреждении и осквернении надмогильных сооружений, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
 
По версии следователей СУ СКР по региону, 23 ноября 2021 года пьяный обвиняемый на местном кладбище повалил на землю 4 памятника и декоративный стол. Кроме этого, мужчина разбил одну мемориальную доску.
 
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 3 месяцев ареста.
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 11:28 0
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