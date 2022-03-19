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От имени Минздрава мошенники создают панику на теме дефицита лекарств

От имени Минздрава мошенники создают панику на теме дефицита лекарств

Министерство официально сообщило, что не имеет отношения к телефонным обзвонам.

Минздрав России предупредил, что в последние дни зафиксированы случаи телефонных обзвонов граждан от имени Минздрава с предупреждением о дефиците лекарств и призывом закупить или заказать лекарства впрок.
 
«Официально заявляем, что Минздрав России к таким звонкам отношения не имеет, они являются мошенническими и направлены на создание панических настроений и искусственного ажиотажа на рынке.
 
Ситуация с лекарственным обеспечением стабильна, российские и иностранные фармпроизводители продолжают поставки препаратов в необходимых объемах. Руководство Минздрава России держит вопрос лекарственного обеспечения на постоянном контроле», — сообщили в Минздраве.
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