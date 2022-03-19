От имени Минздрава мошенники создают панику на теме дефицита лекарств

Министерство официально сообщило, что не имеет отношения к телефонным обзвонам.

Минздрав России предупредил, что в последние дни зафиксированы случаи телефонных обзвонов граждан от имени Минздрава с предупреждением о дефиците лекарств и призывом закупить или заказать лекарства впрок.

«Официально заявляем, что Минздрав России к таким звонкам отношения не имеет, они являются мошенническими и направлены на создание панических настроений и искусственного ажиотажа на рынке.

Ситуация с лекарственным обеспечением стабильна, российские и иностранные фармпроизводители продолжают поставки препаратов в необходимых объемах. Руководство Минздрава России держит вопрос лекарственного обеспечения на постоянном контроле», — сообщили в Минздраве.