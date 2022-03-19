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В Туле полицейские задержали вандала, расписавшего кремлевскую стену
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

В Туле полицейские задержали вандала, расписавшего кремлевскую стену

Решается вопрос об избрании 27-летнему туляку меры пресечения.

В начале недели, 14 марта в отделе полиции «Центральный» было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК РФ «Вандализм» — причиной стала надпись, нанесённая неизвестным на стене Спасской башни Тульского кремля.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий правоохранителями был установлен и задержан 27-летний туляк, подозреваемый в совершении данного преступления. Он признался в содеянном. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, расследование продолжается.

Напомним, осенью прошлого года Тульский кремль уже подвергался вандализму — на стене было написано слово «Успех». Надпись оперативно убрали, а спустя несколько дней областное УМВД сообщило, что установлены двое подозреваемых в совершении этого преступления.

Подробности — в нашем сюжете.

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