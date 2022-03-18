Тульский Музей оружия приглашает на выставку исторических миниатюр

Фото: vk.com/armsmuseum

Она объединила экспонаты, побывавшие в Италии, Испании, Франции, Германии и других странах.

В Тульском музее оружия (ул. Октябрьская, д. 2) работает VII выставка военно-исторической миниатюры «История в миниатюре – взгляд сквозь века», организованная совместно с Московским региональным отделением Российского военно-исторического общества и тульским клубом историко-технического стендового моделизма «Наследие Левши».

Вниманию посетителей представлено свыше 1200 произведений декоративно-прикладного искусства из частных коллекций Москвы и Тулы. Это миниатюры и композиции, посвященные страницам военной истории древних государств Востока, античной Греции, Римской империи, Западной Европы периода Средневековья и Нового времени, а также России с Х века до современности.

Все работы выполнены с высочайшей точностью по индивидуальным формам, отличаются высоким уровнем ручной художественной отделки и полностью соответствуют реалиям эпох воплощенных персонажей. Ряд миниатюр изготовлен с использованием драгоценных металлов и имеет статус произведений ювелирного искусства. Многие работы экспонировались в Италии, Испании, Франции, Германии и других странах.