Закроют ли на ремонт путепровод на проспекте Ленина и какие мосты и дороги отремонтируют в Туле

Фото Дмитрия Дзюбина и пресс-службы правительства Тульской области

О дорогах Большой Тулы, 3-й очереди Восточки и карманах на ул. Ложевой говорили с главным по дорогам в городе Дмитрием Ярцевым.

На «прямую линию» к начальнику Управления транспорта и дорожного хозяйства поступило множество звонков и вопросов от пользователей портала.

Дмитрий Ярцев

— Я живу недалеко от Калужского шоссе. Два с половиной года назад там делали новое дорожное покрытие. И оно уже пришло в негодность! Дорога в районе Южного рынка вообще в ужасном состоянии. Почему к подрядчику не применяют штрафные санкции? Владимир, Тула.

- На Калужском шоссе не было капитального ремонта с 2005 года. Там выполнялся аварийно-восстановительный ремонт, гарантия на который составляет 1 год. В этом году мы проводим реконструкцию улицы Рязанской как раз от светофорного объекта у Южного рынка. Проезжую часть там планируют отремонтировать капитально. Про то, кто два с половиной года назад делал ремонт Калужского шоссе, я не могу сказать, так как дорога ранее была федеральной, принадлежала ФКУ Упрдор Москва-Харьков. Туле ее передали только в сентябре 2020 года.

В настоящее время администрация города проводит работы по проектированию Калужского шоссе

В планах его комплексный ремонт от улицы Рязанской до развязки-«бабочки» с трассой М-2. По проекту это дорога в 4 полосы, которая соединит улицу Оружейную с Калужским шоссе: можно будет коротким путем попасть на трассу с улиц 9 Мая, Оружейной и т. д. — дорога пройдет мимо «Тула-Арены». Также шоссе соединят с 5-м Лихвинским проездом (Мясново), дорога пройдет вдоль Нижней Китаевки. В районе «Новой Тулы» планируется эстакадный переход.

Проектные работы должны завершить к концу года, по итогам будут определены суммы, которые потребуются для реконструкции объекта.

Зима 2022 г.

— Когда отремонтируют путепровод на проспекте Ленина над Калужским шоссе [Орловский путепровод — прим. ред.]? Как будет осуществляться движение на время ремонта? Путепровод закроют? Юлия, Тула.

- Этот объект будем обязательно ремонтировать, причем в ближайшее время, пока вопрос в проектировании. По поводу перекрытия движения сейчас сказать сложно, все покажут результаты обследования моста.



Архивное фото.

– В Туле сейчас проходит комплексное обследование всех имеющихся 29 мостовых сооружений [их список здесь ]. По результатам администрация выберет три наиболее нуждающихся в ремонте моста/путепровода. Такое поручение дал профильному министру и главе администрации Тулы губернатор Алексей Дюмин.

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- В этом году там запланирован ямочный ремонт. При наличии указанного адреса в путевке грузового транспорта действующие правила дорожного движения допускают проезд, поэтому запрет ситуацию радикально не изменит.

Фото пользователя a-t-o-s.

— Когда расширят проезд под ж/д дорогой на «Штамп»? Пользователь Wale.

- Узел под железнодорожным путепроводом — действительно проблемное место, особенно сейчас, когда вдоль Веневского шоссе идет активная жилая застройка территорий. Потому вопросы расширения проезда и развития дорожной инфраструктуры на данном участке рассматриваются комплексно.

В настоящее время готовится техническое задание на проведение работ по предпроектному обследованию Веневского шоссе и на подготовку предпроектных результатов. В дальнейшем это позволит начать подготовку аукционной документации на выполнение реконструкции Веневского шоссе, включая обо­значенный узел под железнодорожным путепроводом.

— Что будет с улицей 1-й Песчаной? Ее откроют? Юлия, Тула.

- Действительно, из-за наличия юридических разногласий относительно работы подрядчика, дело о строительстве этой улицы ушло в суд. Но мы решили действовать более масштабно, и эту улицу включили в проект строительства 3-й очереди Восточного обвода.

— У нас в поселке Северном у коттеджей очень плохая дорога, яма на яме. Когда ее сделают? Галина Мусорина.

- Мы выедем к вам для обследования дороги, посмотрим, по какой программе можно ее отремонтировать. Варианты есть, например участие в программе «Народный бюджет». Главное — желание и активность жителей. В пример могу привести небольшую тульскую деревню Малёвку, что на Новомосковском шоссе. В ней ежегодно по «Народному бюджету» делают 2−3 дороги, потому что там живут неравнодушные активные жители, которые берут ответственность на себя и не сидят сложа руки.

Также напомню, что в Туле есть депутатская программа «Наш город»; обратитесь к своему депутату, чтобы узнать ее условия. По этой программе в прошлом году мы сделали 17 объектов.

— Как будет организован выезд на новую дорогу, которую построят в рамках 3-й очереди Восточного обвода, из частного сектора (ул. Мусоргского, например), с улицы Немцова? Там сделают перекресток? Будут ли в этом месте убирать ЛЭП и гаражи? Сергей, Тула.

- Рядом с основной трассой в этом месте пройдет дорога-дублер, на которую и будут выезжать из частного сектора. Впо­следствии транспортный поток будет вливаться на обвод через заезд ближе к улице Кутузова; еще один заезд планируется в районе улицы Ложевой.

— Когда на Ложевой сделают отдельные карманы для поворачивающих налево? Пользователь FreeDom7.

- Указанные мероприятия предусмотрены проектом реконструкции ул. Ложевой. В настоящее время мы проводим работу по планированию источников финансирования этих работ. В связи с масштабом, безусловно, необходимо привлекать федеральные средства.

— На тротуаре напротив Большого универмага прошлой осенью отвратительно уложена плитка! Как можно было принимать такую работу? Gretxen.

- Этот участок действительно ремонтировали прошлой осенью, он еще на гарантии. Весной мы проведем обследование гарантийных улиц на предмет их состояния. В случае выявления дефектов мы предъявляем подрядчику претензию с требованием исправить недочеты.

— Какие улицы Тулы в этом году ждет ремонт? Сергей, Тула.

- Если говорить о самых масштабных проектах, то, безусловно, это улицы Рязанская и Демидовская Плотина. Остальные объекты в настоящее время проходят процедуры подтверждения бюджетными ассигнованиями.