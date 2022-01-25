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В Туле на Chevrolet Niva упал кусок с Орловского путепровода и помял крышу: фото

В Туле на Chevrolet Niva упал кусок с Орловского путепровода и помял крышу: фото

И без того дряхлый мост добивают снег и лёд. Орловский путепровод выглядит как бесхозное сооружение.

В редакцию обратилась тулячка по имени Ольга. Она рассказала, что автомобиль ее родителей — Chevrolet Niva — пострадал от упавшего куска плиты со старого путепровода.

- 22 января мои родители проезжали под мостом возле ТГПУ им. Л. Н. Толстого (ехали по Калужскому шоссе в Тулу). На крышу их машины упал кусок плиты со льдом. К счастью родители не пострадали (кроме испытанного шока), но крыша машины полностью разбита и вмята в салон!

Галерея
На автомобиль туляков упал кусок с Орловского путепровода и помял крышу, Фото: 1
На автомобиль туляков упал кусок с Орловского путепровода и помял крышу, Фото: 2
На автомобиль туляков упал кусок с Орловского путепровода и помял крышу, Фото: 3

Орловскому путепроводу, который проходит над Калужским шоссе в районе Педуниверситета, более 50 лет. Он очень старый и очень страшный. Сооружение последний раз реконструировали почти четверть века назад, в 1995 году. Боковые («шкафные») стенки развалились, гидроизоляция нарушена, снизу постоянно капает, пешеходные дорожки выглядят ужасно.

Орловский путепровод выглядит как бесхозное сооружение! Кстати, его почему-то даже не чистят. В этом убедился фотокор Myslo: до моста и сразу после него тротуар почищен, а сама пешеходная дорожка на путепроводе нетронута с начала зимы. Смотрите фото:

Галерея
На автомобиль туляков упал кусок с Орловского путепровода и помял крышу, Фото: 1
На автомобиль туляков упал кусок с Орловского путепровода и помял крышу, Фото: 2
На автомобиль туляков упал кусок с Орловского путепровода и помял крышу, Фото: 3
На автомобиль туляков упал кусок с Орловского путепровода и помял крышу, Фото: 4
На автомобиль туляков упал кусок с Орловского путепровода и помял крышу, Фото: 5
На автомобиль туляков упал кусок с Орловского путепровода и помял крышу, Фото: 6
На автомобиль туляков упал кусок с Орловского путепровода и помял крышу, Фото: 7
На автомобиль туляков упал кусок с Орловского путепровода и помял крышу, Фото: 8
На автомобиль туляков упал кусок с Орловского путепровода и помял крышу, Фото: 9
На автомобиль туляков упал кусок с Орловского путепровода и помял крышу, Фото: 10
На автомобиль туляков упал кусок с Орловского путепровода и помял крышу, Фото: 11
На автомобиль туляков упал кусок с Орловского путепровода и помял крышу, Фото: 12
На автомобиль туляков упал кусок с Орловского путепровода и помял крышу, Фото: 13
На автомобиль туляков упал кусок с Орловского путепровода и помял крышу, Фото: 14
На автомобиль туляков упал кусок с Орловского путепровода и помял крышу, Фото: 15
На автомобиль туляков упал кусок с Орловского путепровода и помял крышу, Фото: 16
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В Туле сейчас обследуют мосты. Всего специалисты за 15 млн рублей осмотрят 29 сооружений. Орловский мост в их числе. Ранее в Туле взялись за мосты и путепроводы: ремонтируют Демидовский и Баташевский, очередь за Московским. Но Орловский долгое время оставляли «на потом». Почему? Причина видится только одна — ремонт этого сооружения грозит городу транспортным коллапсом. Объездных путей нет.

 

Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 12:15 +5
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