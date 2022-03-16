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Аудитория web-версии ВТБ Онлайн выросла в 2,5 раза

Аудитория web-версии ВТБ Онлайн выросла в 2,5 раза

Количество активных пользователей интернет-банка ВТБ Онлайн за первую половину марта выросло в 2,5 раза и на сегодня достигает 2 млн человек.

70% клиентов заходят в интернет-банк с браузера Safari, второй и третий по популярности браузеры — Google Chrome и «Яндекс.Браузер».
 
В последнее время активность пользователей ВТБ Онлайн выросла на треть по сравнению со стандартными значениями. Число входов ежедневно превышает 8,5 млн, среднее количество активных сессий составляет 20 тыс. в секунду.  
 
Пользователи смартфонов на платформе iOS могут воспользоваться интернет-банком ВТБ Онлайн, который доступен, в том числе через любой мобильный браузер. Мобильное приложение на платформе Android работает без ограничений.
 
В интернет-банке ВТБ Онлайн клиенты могут совершать все ежедневные финансовые операции, как и в мобильном приложении: переводить деньги близким по России, оплачивать коммунальные услуги, связь и интернет, оформлять необходимые банковские продукты — кредиты, ипотеку и другие. Кроме того, клиенты могут просматривать условия и тарифы по дебетовым картам, не переходя на сайт ВТБ, установить индивидуальные лимиты и расходы по дополнительным картам, а также обращаться в банк через чат.
 
При этом веб-версия ВТБ Онлайн является надёжной и более устойчивой, а уровень ее безопасности соответствует всем передовым аналогам.
 
Клиенты могут войти в интернет-банк по номеру карты или логину, затем необходимо ввести пароль. В качестве логина клиенты могут использовать прежде установленный постоянный логин или временный логин в виде УНК, который указан в договоре на комплексное банковское обслуживание и в настройках профиля в мобильном приложении ВТБ Онлайн. Также УНК можно узнать, позвонив по номеру горячей линии 1000 с телефона, который был указан в договоре с банком. Пароль в интернет-банке отличается от пароля в мобильном приложении. При необходимости можно воспользоваться опцией «Восстановить пароль» на странице входа в интернет-банк и сделать это в один клик.
 
Интернет-банк ВТБ Онлайн адаптирован для использования через мобильные браузеры. Для более удобного входа клиенты на платформе iOS могут создать ярлык веб-версии на домашнем экране устройства. Для этого нужно открыть интернет-банк в браузере Safari (online.vtb.ru), нажать на значок «Поделиться», выбрать «Добавить на экран Домой» и ввести название приложения.
 
100% функционала интернет-банка адаптировано для незрячих и слабовидящих пользователей. Эти клиенты могут в полном объеме пользоваться всеми сервисами банка, представленными в веб-версии.
 
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