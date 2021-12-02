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В Туле обследуют 29 мостов: администрация ищет специалистов

В Туле обследуют 29 мостов: администрация ищет специалистов

Какие сооружения исследуют? Публикуем список мостов.

Администрация Тулы ищет подрядчика для предпроектного обследования мостов в городе. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

За 15 млн 200 тыс. рублей специалисты должны провести обследование, итогом которого станет заключение технико-эксплуатационного состояния мостов для их дальнейшей реконструкции.

Подрядная организация, согласно документации, должна обследовать 29 объектов:

  1. Орловский путепровод по ул. Калужское шоссе.
  2. Одоевский путепровод по ул. Одоевское шоссе.
  3. Чулковский путепровод через железную дорогу по ул. Пролетарской.
  4. Чулковский мост через реку Упа по ул. Советская.
  5. Черметовский мост через реку Упа по ул. Доктора Гумилевской.
  6. Старокалужский мост через реку Воронка по ул. Одоевское шоссе.
  7. Скуратовский путепровод через железную дорогу по ул. Скуратовская.
  8. Демидовский путепровод через железную дорогу по ул. Демидовская плотина.
  9. Рязанский пешеходный путепровод.
  10. Путепровод по дороге к КМЗ.
  11. Привокзальный мост через реку Воронка по ул. Красноармейский проспект.
  12. Пешеходный мост через реку Иншинка в пос. Иншинский.
  13. Пешеходный мост через ручей в районе ул. Ак. Павлова, ул. Лазо.
  14. Мост на Щекинском шоссе через реку Воронка.
  15. Путепровод через железную дорогу на Щекинском шоссе.
  16. Пешеходный мост через ручей в районе ул. Новомосковская, д. 15.
  17. Оружейный мост через реку Упа, рядом с ул. Советская/ул. Октябрьская.
  18. Павшинский мост (путепровод через железную дорогу).
  19. Пешеходный мост через ручей в районе ул. Новомосковская, д. 9.
  20. Мост через реку Бежка у н.п. Морозовка.
  21. Мост через реку Воронка по ул. 1-ый Лихвинский проезд, в районе п. Лихвинка-2.
  22. Пешеходный путепровод Малые Гончары.
  23. Мост через реку Воронка по ул. Китаевская, в районе п. Лихвинка-1.
  24. Мост через реку Воронка по ул. Путейская в районе ДЕПО (локомотивное).
  25. Зареченский мост через реку Упа по ул. Октябрьская — Советская.
  26. Кобелевский мост через реку Воронка.
  27. Кобзевский мост через ручей по ул. Кобзева.
  28. Пешеходный мост в Баташевском саду.
  29. Мост через реку Упа и путепровод через железную дорогу (Восточный обход).

Работы должны провести в течение 90 дней с момента заключения контракта.

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 12:40 0
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