В Туле обследуют 29 мостов: администрация ищет специалистов
Какие сооружения исследуют? Публикуем список мостов.
Администрация Тулы ищет подрядчика для предпроектного обследования мостов в городе. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
За 15 млн 200 тыс. рублей специалисты должны провести обследование, итогом которого станет заключение технико-эксплуатационного состояния мостов для их дальнейшей реконструкции.
Подрядная организация, согласно документации, должна обследовать 29 объектов:
- Орловский путепровод по ул. Калужское шоссе.
- Одоевский путепровод по ул. Одоевское шоссе.
- Чулковский путепровод через железную дорогу по ул. Пролетарской.
- Чулковский мост через реку Упа по ул. Советская.
- Черметовский мост через реку Упа по ул. Доктора Гумилевской.
- Старокалужский мост через реку Воронка по ул. Одоевское шоссе.
- Скуратовский путепровод через железную дорогу по ул. Скуратовская.
- Демидовский путепровод через железную дорогу по ул. Демидовская плотина.
- Рязанский пешеходный путепровод.
- Путепровод по дороге к КМЗ.
- Привокзальный мост через реку Воронка по ул. Красноармейский проспект.
- Пешеходный мост через реку Иншинка в пос. Иншинский.
- Пешеходный мост через ручей в районе ул. Ак. Павлова, ул. Лазо.
- Мост на Щекинском шоссе через реку Воронка.
- Путепровод через железную дорогу на Щекинском шоссе.
- Пешеходный мост через ручей в районе ул. Новомосковская, д. 15.
- Оружейный мост через реку Упа, рядом с ул. Советская/ул. Октябрьская.
- Павшинский мост (путепровод через железную дорогу).
- Пешеходный мост через ручей в районе ул. Новомосковская, д. 9.
- Мост через реку Бежка у н.п. Морозовка.
- Мост через реку Воронка по ул. 1-ый Лихвинский проезд, в районе п. Лихвинка-2.
- Пешеходный путепровод Малые Гончары.
- Мост через реку Воронка по ул. Китаевская, в районе п. Лихвинка-1.
- Мост через реку Воронка по ул. Путейская в районе ДЕПО (локомотивное).
- Зареченский мост через реку Упа по ул. Октябрьская — Советская.
- Кобелевский мост через реку Воронка.
- Кобзевский мост через ручей по ул. Кобзева.
- Пешеходный мост в Баташевском саду.
- Мост через реку Упа и путепровод через железную дорогу (Восточный обход).
Работы должны провести в течение 90 дней с момента заключения контракта.
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