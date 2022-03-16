В серьёзном лобовом ДТП в Тульской области пострадал 26-летний водитель

Фото очевидца

В среду, 16 марта, в 16.15 там столкнулись ВАЗ-2112 и Volkswagen Polo. По данным региональной Госавтоинспекции, причиной ДТП стал выезд 40-летнего водителя отечественной легковушки на встречную полосу.

В аварии пострадал водитель «Фольксвагена» – молодой человек 1996 года рождения получил различные травмы и, после оказания медицинской помощи, был отпущен домой.