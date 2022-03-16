новости
новости
Регистрация
В серьёзном лобовом ДТП в Тульской области пострадал 26-летний водитель
Фото очевидца

В серьёзном лобовом ДТП в Тульской области пострадал 26-летний водитель

Авария произошла на 23-м километре автодороги «Лапотково – Ефремов».

В среду, 16 марта, в 16.15 там столкнулись ВАЗ-2112 и Volkswagen Polo. По данным региональной Госавтоинспекции, причиной ДТП стал выезд 40-летнего водителя отечественной легковушки на встречную полосу.

В аварии пострадал водитель «Фольксвагена» – молодой человек 1996 года рождения получил различные травмы и, после оказания медицинской помощи, был отпущен домой.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 19:42 +2
Другие статьи по темам
Событие
ДТПавариястолкновениепострадал в ДТП
Место
Тульс

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

ВТБ: 2022 год ускорит рост кредитования машин с пробегом
ВТБ: 2022 год ускорит рост кредитования машин с пробегом
Закроют ли на ремонт путепровод на проспекте Ленина и какие мосты и дороги отремонтируют в Туле
Закроют ли на ремонт путепровод на проспекте Ленина и какие мосты и дороги отремонтируют в Туле
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.