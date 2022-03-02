Как идет ремонт трех тульских мостов: фоторепортаж

Фото Дмитрия Дзюбина и правительства Тульской области.

Сейчас в Туле масштабные работы ведутся сразу на трех объектах — Московском путепроводе, Баташевском и Демидовском мостах. Всего на их восстановление из федерального бюджета по программе «Безопасные качественные дороги» направлено 1,8 млрд рублей.

В этом году определят еще три тульских моста, которые больше всего нуждаются в ремонте, и приступят к разработке проектно-сметной документации на их реконструкцию. Такое поручение губернатор дал главе администрации Тулы Дмитрию Миляеву.

Также в Туле приступили к реализации проекта по строительству моста через Упу , что стало возможным благодаря новому инструменту — инфраструктурному бюджетному кредиту. Сроки сжатые: реализовать проект нужно за два года.