Как идет ремонт трех тульских мостов: фоторепортаж
2 марта Алексей Дюмин проконтролировал работы по реконструкции Московского путепровода.
Московский путепровод
Дмитрий Миляев сообщил, что на первом этапе в этом году ограничено движение, ведется реконструкция части путепровода по направлению из Москвы в Тулу. На втором этапе в 2023 году будет реконструирована оставшаяся половина.
Уже организовано движение транспорта по открытой половине моста, ограждено место работ, обустроен строительный городок, демонтирована контактная сеть, скорректировано движение общественного транспорта. На объекте снята дорожная одежда, демонтирована часть несущих конструкций.
На время проведения работ здесь организовано движение по трем полосам, одна из которых реверсивная. Временно изменена работа городского общественного транспорта.
Демидовский мост
Этот мост реконструируют полностью. Работы начались осенью 2021 года, завершить планируют до конца 2022-го. Движение здесь сохранено, но в ограниченном режиме.
На Демидовском мосту работы выполнены на 34%. Ремонт на объекте идет круглосуточно. Перекрытая часть моста полностью разобрана, проведены работы на несущих конструкциях: установлено 46 свай, подготовлено основание для устройства переходных плит. Во второй половине марта подрядная организация приступит к монтажу балок. Работы на объекте ведутся круглосуточно.
Баташевский мост
Работы на Баташевском мосту выполнены на 57%. Старое мостовое сооружение демонтировано, завершены работы по устройству временного объезда общей протяженностью 150 м. Движение осуществляется по временному мосту: он двухполосный и выдерживает нагрузку в 80 тонн. Установлены 12 свай и смонтированы все 12 железобетонных балок.
В ближайшее время подрядная организация приступит к устройству деформационных швов, а также к устройству переходных плит сопряжения моста с насыпью. По плану мост откроется в конце 2022 года.