новости
новости
Регистрация
Как идет ремонт трех тульских мостов: фоторепортаж
Фото Дмитрия Дзюбина и правительства Тульской области.

Как идет ремонт трех тульских мостов: фоторепортаж

2 марта Алексей Дюмин проконтролировал работы по реконструкции Московского путепровода.

Сейчас в Туле масштабные работы ведутся сразу на трех объектах — Московском путепроводе, Баташевском и Демидовском мостах. Всего на их восстановление из федерального бюджета по программе «Безопасные качественные дороги» направлено 1,8 млрд рублей.
 
В этом году определят еще три тульских моста, которые больше всего нуждаются в ремонте, и приступят к разработке проектно-сметной документации на их реконструкцию. Такое поручение губернатор дал главе администрации Тулы Дмитрию Миляеву.
 
Мосты определят по итогам обследования: специалисты до 1 августа проверяют все 29 мостов. Работы по реконструкции мостов должны быть также синхронизированы с ремонтом дорог.
 
Также в Туле приступили к реализации проекта по строительству моста через Упу, что стало возможным благодаря новому инструменту — инфраструктурному бюджетному кредиту. Сроки сжатые: реализовать проект нужно за два года.
 
Как идут работы по ремонту тульских мостов сейчас?
 

Московский путепровод

Дмитрий Миляев сообщил, что на первом этапе в этом году ограничено движение, ведется реконструкция части путепровода по направлению из Москвы в Тулу. На втором этапе в 2023 году будет реконструирована оставшаяся половина.

Уже организовано движение транспорта по открытой половине моста, ограждено место работ, обустроен строительный городок, демонтирована контактная сеть, скорректировано движение общественного транспорта. На объекте снята дорожная одежда, демонтирована часть несущих конструкций.

На время проведения работ здесь организовано движение по трем полосам, одна из которых реверсивная. Временно изменена работа городского общественного транспорта.

Галерея
Ремонт мостов в Туле, Фото: 1
Ремонт мостов в Туле, Фото: 2
Ремонт мостов в Туле, Фото: 3
Ремонт мостов в Туле, Фото: 4
Ремонт мостов в Туле, Фото: 5
Ремонт мостов в Туле, Фото: 6
Ремонт мостов в Туле, Фото: 7
Ремонт мостов в Туле, Фото: 8
Ремонт мостов в Туле, Фото: 9
Ремонт мостов в Туле, Фото: 10
Ремонт мостов в Туле, Фото: 11
Ремонт мостов в Туле, Фото: 12
Ремонт мостов в Туле, Фото: 13
Ремонт мостов в Туле, Фото: 14
Ремонт мостов в Туле, Фото: 15
показать все фотографии

Демидовский мост

Этот мост реконструируют полностью. Работы начались осенью 2021 года, завершить планируют до конца 2022-го. Движение здесь сохранено, но в ограниченном режиме.

На Демидовском мосту работы выполнены на 34%. Ремонт на объекте идет круглосуточно. Перекрытая часть моста полностью разобрана, проведены работы на несущих конструкциях: установлено 46 свай, подготовлено основание для устройства переходных плит. Во второй половине марта подрядная организация приступит к монтажу балок. Работы на объекте ведутся круглосуточно.

 

Баташевский мост

Работы на Баташевском мосту выполнены на 57%. Старое мостовое сооружение демонтировано, завершены работы по устройству временного объезда общей протяженностью 150 м. Движение осуществляется по временному мосту: он двухполосный и выдерживает нагрузку в 80 тонн. Установлены 12 свай и смонтированы все 12 железобетонных балок.

В ближайшее время подрядная организация приступит к устройству деформационных швов, а также к устройству переходных плит сопряжения моста с насыпью. По плану мост откроется в конце 2022 года.

 

 

 

Юлия Королева
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Юлия Королева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 17:16 +8
Другие статьи по темам
Событие
мостыпутепровод
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Маршрутка из Тульской области протаранила КамАЗ в Подмосковье: один человек погиб
Маршрутка из Тульской области протаранила КамАЗ в Подмосковье: один человек погиб
Мошенники прикрываются отключением России от SWIFT в новых схемах обмана
Мошенники прикрываются отключением России от SWIFT в новых схемах обмана
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.