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Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев: «Открытие нового корпуса перинатального центра – значимое событие»

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев: «Открытие нового корпуса перинатального центра – значимое событие»

Администрация города благоустроит прилегающую территорию возле здания.

Дмитрий Миляев, глава администрации города Тулы, прокомментировал открытие нового корпуса областного перинатального центра:
 
- Это значимое событие не только для молодых семей. Тула развивается, и это очередной большой шаг в будущее. В роддоме начинается жизнь. И замечательно, что маленькие туляки первые дни жизни теперь будут проводить в более комфортных условиях в современном медицинском учреждении. Желаю всем новорождённым и их мамам здоровья и счастья! И огромная благодарность от лица всех нас губернатору Алексею Дюмину — за то, что Тула получила такой подарок для нынешнего и будущих поколений.
 
Администрация города, в свою очередь, продолжит благоустройство прилегающей территории перинатального центра. Новый сквер, над которым мы сейчас работаем, будет играть особую роль: станет еще одной зеленой зоной, необходимой городу, и позволит сделать это место уютнее.
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