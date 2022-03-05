Samsung приостановил поставки телефонов и чипов в Россию

«Наша приоритетная задача — обеспечить безопасность всех наших сотрудников и их семей», — указал производитель.

Позднее источник агентства Yonhap в Samsung объяснил, что причиной прекращения поставок в Россию стала «проблема с отправкой товаров». «Лента.ру» отмечает, что ситуация связана с физической невозможностью доставить продукцию компании и сложностями с экспортом. При этом собеседник издания отметил, что компания сейчас разрабатывает ответные меры.

4 февраля сообщалось, что Южной Корее удалось добиться от США исключения из их антироссийских санкций, однако при этом страна обязуется ввести свои экспортные ограничения против Москвы. Министр торговли Е Хан Гу провел консультации в США, заверив Вашингтон, что страна собственными санкциями в обход правила прямого иностранного продукта (FDPR), предполагающего получение лицензии американского правительства перед отправкой в Россию товаров, которые производятся за рубежом с использованием американских технологий, сможет поддерживать ограничения против Москвы на достаточно высоком уровне.