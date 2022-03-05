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Samsung приостановил поставки телефонов и чипов в Россию

Samsung приостановил поставки телефонов и чипов в Россию

Отмечается, что из-за сложившейся геополитической обстановки компания среди прочего прекращает поставки от микрочипов до смартфонов и бытовой электроники.

«Наша приоритетная задача — обеспечить безопасность всех наших сотрудников и их семей», — указал производитель.

Позднее источник агентства Yonhap в Samsung объяснил, что причиной прекращения поставок в Россию стала «проблема с отправкой товаров». «Лента.ру» отмечает, что ситуация связана с физической невозможностью доставить продукцию компании и сложностями с экспортом. При этом собеседник издания отметил, что компания сейчас разрабатывает ответные меры.

4 февраля сообщалось, что Южной Корее удалось добиться от США исключения из их антироссийских санкций, однако при этом страна обязуется ввести свои экспортные ограничения против Москвы. Министр торговли Е Хан Гу провел консультации в США, заверив Вашингтон, что страна собственными санкциями в обход правила прямого иностранного продукта (FDPR), предполагающего получение лицензии американского правительства перед отправкой в Россию товаров, которые производятся за рубежом с использованием американских технологий, сможет поддерживать ограничения против Москвы на достаточно высоком уровне.

Компания Samsung является ведущим продавцом смартфонов в России, ее доля рынка составляет чуть более 30%. Продажи смартфонов в России составляют около 4% от глобального дохода компании. На продажи полупроводников приходится менее 0,1%, согласно отчету Hana Financial Investment. Samsung также имеет завод по производству телевизоров в Калуге, Россия. 2022[BBG] (https://t.me/BIoomberg)
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Юлия Александрова
сегодня, в 09:48 0
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