Из-за проводов зимы возле тульских парков 6 марта не будут продавать алкоголь
Ограничения будут действовать с полудня и до позднего вечера.
В воскресенье, 6 марта, в тульских парках пройдут мероприятия, посвященные проводам зимы.
В Тульской области запрещена продажа алкоголя в местах проведения публичных мероприятий с массовым скоплением людей и в радиусе 1000 метров от таких мест. Ограничения начинают действовать за три часа до начала мероприятия и заканчиваются через три часа после его завершения.
В связи с этим любые алкогольные напитки, включая пиво, пуаре и медовуху, нельзя будет купить в радиусе километра от следующих мест:
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ЦПКИО им.
П. П. Белоусова— с 12.00 до 22.00 часов;
- Пролетарский парк культуры и отдыха — с 12.00 до 21.30 часов;
- Комсомольский парк культуры и отдыха — с 12.00 до 21.30 часов;
- Парк «Патриот» — с 12.00 до 21.30 часов.
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