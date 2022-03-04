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Из-за проводов зимы возле тульских парков 6 марта не будут продавать алкоголь

Из-за проводов зимы возле тульских парков 6 марта не будут продавать алкоголь

Ограничения будут действовать с полудня и до позднего вечера.

В воскресенье, 6 марта, в тульских парках пройдут мероприятия, посвященные проводам зимы.

В Тульской области запрещена продажа алкоголя в местах проведения публичных мероприятий с массовым скоплением людей и в радиусе 1000 метров от таких мест. Ограничения начинают действовать за три часа до начала мероприятия и заканчиваются через три часа после его завершения.

В связи с этим любые алкогольные напитки, включая пиво, пуаре и медовуху, нельзя будет купить в радиусе километра от следующих мест:

  • ЦПКИО им. П. П. Белоусова — с 12.00 до 22.00 часов;
  • Пролетарский парк культуры и отдыха — с 12.00 до 21.30 часов;
  • Комсомольский парк культуры и отдыха — с 12.00 до 21.30 часов;
  • Парк «Патриот» — с 12.00 до 21.30 часов.

 

 

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