Из-за проводов зимы возле тульских парков 6 марта не будут продавать алкоголь

Ограничения будут действовать с полудня и до позднего вечера.

В воскресенье, 6 марта, в тульских парках пройдут мероприятия, посвященные проводам зимы.

В Тульской области запрещена продажа алкоголя в местах проведения публичных мероприятий с массовым скоплением людей и в радиусе 1000 метров от таких мест. Ограничения начинают действовать за три часа до начала мероприятия и заканчиваются через три часа после его завершения.

В связи с этим любые алкогольные напитки, включая пиво, пуаре и медовуху, нельзя будет купить в радиусе километра от следующих мест: