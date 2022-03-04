В Туле открылся областной перинатальный центр
Свою работу центр начнет 5 марта. Это первый в регионе новый объект системы родовспоможения, построенный за последние 35 лет.
Строительство нового корпуса Тульского областного перинатального центра началось по инициативе губернатора Алексея Дюмина в 2019 году. На строительство направлены средства в размере порядка 4 млрд рублей. Из федерального бюджета было выделено 2,7 млрд рублей.
Новый корпус, рассчитанный на 160 коек, расположен в 6-этажном здании и оснащен современным высокотехнологичным оборудованием. В перинатальном центре будут оказывать специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь женщинам во время беременности, при родах и в послеродовом периоде. А техническое оснащение отделения неонатологии позволит успешно выхаживать детей массой от 500 граммов.
Кроме того, в новом корпусе перинатального центра разместилась лаборатория, комната выписки, отделение ЗАГС и кабинет МФЦ.
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