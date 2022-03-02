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Маршрутка из Тульской области протаранила КамАЗ в Подмосковье: один человек погиб

Маршрутка из Тульской области протаранила КамАЗ в Подмосковье: один человек погиб

Еще пять человек пострадали.

Сегодня, 2 марта, на 106-м километре трассы М-4 «Дон» в Ступинском районе Московской области водитель маршрутки «Мерседес-Спринтер», принадлежащей индивидуальному предпринимателю, зарегистрированному в Тульской области, перевозя пассажиров из Москвы в Кимовск, совершил попутное столкновение с КамАЗом.

В результате ДТП получили травмы 5 человек, один погиб. Все они находились в маршрутном транспортном средстве. Как отмечается, всего пассажиров было 13.

Прокуратура Тульской области инициировала проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием. В ходе нее будет дана оценка деятельности ИП по соблюдению законодательства, регламентирующего перевозку пассажиров. Проводить ее будет Кимовская межрайонная прокуратура. По результатам проверки при наличии оснований будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования.

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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 17:36 +1
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