Мошенники прикрываются отключением России от SWIFT в новых схемах обмана

Роскачество напоминает: настоящие сотрудники банков не звонят клиентам и не предлагают перевести деньги на «защищенные» счета.

Сообщения об отключении банков от SWIFT — международных финансовых операций — вызывают много противоречивых эмоций у россиян.

Отсутствие понимания того, что эта аббревиатура означает, что за ней скрывается и как эта система связана с банковскими счетами и платежными возможностями, дает повод мошенникам использовать ее в своих новых схемах манипулирования людьми.

Мошенники звонят держателями банковских карт и через активные навыки социальной инженерии «объясняют» доверчивым пользователям, чем им грозит отключение SWIFT.

Самая распространенная схема на сегодняшний день — звонок мошенников якобы из банка с сообщением, что после отключения России от SWIFT вы потеряете все свои накопления.

Для спасения средств якобы необходимо срочно совершить перевод в другой банк или на специальный «защищенный» счет, который уже любезно подготовлен «сотрудником».

Помните: мошенники могут подменять номер!

Мошенники с помощью специальных сервисов IP-телефонии могут подменять номер, который будет выглядеть, как номер вашего банка. Чтобы не попасться на эту удочку, рекомендация одна: при малейших подозрениях прерывайте разговор и самостоятельно перезванивайте по номеру, указанному на обратной стороне банковской карты. Также не рекомендуется перезванивать на незнакомые номера, особенно на короткие, городские, с кодом, отличным от +7 и начинающимся на 8−809 (номера для оказания платных услуг).

Уловки телефонных мошенников часто могут быть успешны, потому что вы не видите, с кем разговариваете, а фокусируетесь только на голосе звонящего, который путем мастерской манипуляции, интонациями и давлением на эмоции может заставить ваше воображение нарисовать любую желаемую мошенником картину.

Рекомендации от Роскачества

Лучшим вариантом будет сразу прервать разговор, как только у вас возникнут хоть малейшие сомнения или вы услышите уже заезженную схему, когда звонивший называет себя представителем «службы безопасности банка».