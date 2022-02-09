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Реверсивное движение на Московском путепроводе: как будет ходить транспорт
Фото из архива Myslo.

Реверсивное движение на Московском путепроводе: как будет ходить транспорт

Публикуем схему движения.

В Туле стартует масштабный ремонт Московского путепровода, расположенного в Заречье. В ночь на 12 февраля мост частично перекроют. Открытыми останутся три полосы, на одной из которых организуют реверсивное движение. Утром и вечером направление будет меняться.

Реверсивное движение будет работать по такому графику:

  • с 22.00 до 14.00 будет открыто движение в сторону ул. Пузакова,
  • с 14.00 до 22.00 — в сторону ул. Токарева.

Схема движения:

Схема кликабельна.
В первые дни на мосту будут работать сотрудники Госавтоинспекции.
 
— Понимаем, что будут сложности и неудобства. Но мы вынуждены это сделать, потому что мосту более 50 лет, он находится в аварийном состоянии. Работы очень масштабные, можно сказать, что путепровод строится заново, — сказал руководитель Управления транспорта и дорожного хозяйства администрации города Тулы Дмитрий Ярцев.
 
Администрация организует дополнительное автобусное сообщение. Маршруты № 36, 36-а и 44 увеличат на 1 единицу, № 8 — на две, на маршрут № 34 по нерегулируемом тарифу будут добавлены две единицы среднего класса.
 
Одновременно с этим изменится схема движения троллейбуса № 6 до улицы Пузакова.
 
Изначально планировалось, что сроки ремонтных работ на Московском путепроводе продлятся 36 месяцев, в итоге сократили до 24.
 
Первая половина моста будет перекрыта до октября 2022 года.
Стоимость работ составит 1,3 млрд рублей.

 

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Авторы: Оксана Грудинина, Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:10 +2
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