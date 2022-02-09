Реверсивное движение на Московском путепроводе: как будет ходить транспорт

Фото из архива Myslo.

В Туле стартует масштабный ремонт Московского путепровода, расположенного в Заречье. В ночь на 12 февраля мост частично перекроют. Открытыми останутся три полосы, на одной из которых организуют реверсивное движение. Утром и вечером направление будет меняться.

Реверсивное движение будет работать по такому графику:

с 22.00 до 14.00 будет открыто движение в сторону ул. Пузакова,

с 14.00 до 22.00 — в сторону ул. Токарева.

Схема движения:

Схема кликабельна.

В первые дни на мосту будут работать сотрудники Госавтоинспекции.

— Понимаем, что будут сложности и неудобства. Но мы вынуждены это сделать, потому что мосту более 50 лет, он находится в аварийном состоянии. Работы очень масштабные, можно сказать, что путепровод строится заново, — сказал руководитель Управления транспорта и дорожного хозяйства администрации города Тулы Дмитрий Ярцев.

Администрация организует дополнительное автобусное сообщение. Маршруты № 36, 36-а и 44 увеличат на 1 единицу, № 8 — на две, на маршрут № 34 по нерегулируемом тарифу будут добавлены две единицы среднего класса.

Одновременно с этим изменится схема движения троллейбуса № 6 до улицы Пузакова.