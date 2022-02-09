Фото из архива Myslo.
Реверсивное движение на Московском путепроводе: как будет ходить транспорт
Публикуем схему движения.
В Туле стартует масштабный ремонт Московского путепровода, расположенного в Заречье. В ночь на 12 февраля мост частично перекроют. Открытыми останутся три полосы, на одной из которых организуют реверсивное движение. Утром и вечером направление будет меняться.
Реверсивное движение будет работать по такому графику:
- с 22.00 до 14.00 будет открыто движение в сторону ул. Пузакова,
- с 14.00 до 22.00 — в сторону ул. Токарева.
Схема движения:
Схема кликабельна.
В первые дни на мосту будут работать сотрудники Госавтоинспекции.
— Понимаем, что будут сложности и неудобства. Но мы вынуждены это сделать, потому что мосту более 50 лет, он находится в аварийном состоянии. Работы очень масштабные, можно сказать, что путепровод строится заново, — сказал руководитель Управления транспорта и дорожного хозяйства администрации города Тулы Дмитрий Ярцев.
Администрация организует дополнительное автобусное сообщение. Маршруты № 36, 36-а и 44 увеличат на 1 единицу, № 8 — на две, на маршрут № 34 по нерегулируемом тарифу будут добавлены две единицы среднего класса.
Одновременно с этим изменится схема движения троллейбуса № 6 до улицы Пузакова.
Изначально планировалось, что сроки ремонтных работ на Московском путепроводе продлятся 36 месяцев, в итоге сократили до 24.
Первая половина моста будет перекрыта до октября 2022 года.
Стоимость работ составит 1,3 млрд рублей.
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