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Коронавирусная статистика: в Тульской области заразились еще 1058 человек
Фото из архива Myslo.

Коронавирусная статистика: в Тульской области заразились еще 1058 человек

Об этом сообщает оперштаб.

За минувшие сутки в Туле и области выявлено 1058 случаев заражения коронавирусом. 1434 человека выздоровели, 143 — были госпитализированы. 7 пациентов умерли.
 
Всего с начала пандемии в регионе выявлено 136 508 случаев ковида, 91 330 человек выздоровели, 4826 — умерли.
 
Всего на сегодняшний день в России выявлено 16 052 028 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 349 365 летальных исходов, выздоровел 13 139 971 человек.
 
Сюжет: Коронавирус
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