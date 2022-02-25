Коронавирусная статистика: в Тульской области заразились еще 1058 человек

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает оперштаб.

За минувшие сутки в Туле и области выявлено 1058 случаев заражения коронавирусом. 1434 человека выздоровели, 143 — были госпитализированы. 7 пациентов умерли.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 136 508 случаев ковида, 91 330 человек выздоровели, 4826 — умерли.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 16 052 028 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 349 365 летальных исходов, выздоровел 13 139 971 человек.