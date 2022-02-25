В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР

По нашей информации, сейчас в наш город доставлены около 500 человек.

Как сообщают наши корреспонденты, утром 25 февраля на Московский вокзал прибыл первый поезд с беженцами из Луганской и Донецкой Народных Республик. Их встречают сотрудники МЧС. На случай, если кому-то потребуется медпомощь, на вокзале дежурят медики. Сотрудники полиции обеспечивают правопорядок.

Как только люди выйдут из вагонов, их в сопровождении ДПС на автобусах доставят в пункты временного размещения.

Напомним, беженцев разместят по следующим адресам. Для людей, которые прибывают в Тулу самостоятельно, открыт пункт размещения в гостинице «Москва».