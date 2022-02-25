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В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР

В Тулу прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР

По нашей информации, сейчас в наш город доставлены около 500 человек.

Как сообщают наши корреспонденты, утром 25 февраля на Московский вокзал прибыл первый поезд с беженцами из Луганской и Донецкой Народных Республик. Их встречают сотрудники МЧС. На случай, если кому-то потребуется медпомощь, на вокзале дежурят медики. Сотрудники полиции обеспечивают правопорядок.

Как только люди выйдут из вагонов, их в сопровождении ДПС на автобусах доставят в пункты временного размещения.

Напомним, беженцев разместят по следующим адресам. Для людей, которые прибывают в Тулу самостоятельно, открыт пункт размещения в гостинице «Москва».

 

Галерея
В Тулу прибыл поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 1
В Тулу прибыл поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 2
В Тулу прибыл поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 3
В Тулу прибыл поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 4
В Тулу прибыл поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 5
В Тулу прибыл поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 6
В Тулу прибыл поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 7
В Тулу прибыл поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 8
В Тулу прибыл поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 9
В Тулу прибыл поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 10
В Тулу прибыл поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 11
В Тулу прибыл поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 12
В Тулу прибыл поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 13
В Тулу прибыл поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 14
В Тулу прибыл поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 15
В Тулу прибыл поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 16
В Тулу прибыл поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 17
В Тулу прибыл поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 18
В Тулу прибыл поезд с беженцами из ДНР и ЛНР, Фото: 19
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Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 10:51 −5
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