новости
новости
Регистрация
15 ударов ножом: в Туле за убийство сожительницы ревнивец получил 10 лет
Фото СУ СК РФ по Тульской области.

15 ударов ножом: в Туле за убийство сожительницы ревнивец получил 10 лет

Убийство произошло в одной из квартир на улице Рязанской в ноябре 2021 года.

Центральный районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего туляка. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает прокуратура Тульской области.
 
13 ноября 2021 года житель г. Тулы, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту жительства, в ходе ссоры с сожительницей нанес последней множественные удары ножом в голову, грудь, руки и ноги. От полученных повреждений 31-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия. Как сообщили в СУ СКР по Тульской области, обвиняемый в ходе следствия признал свою вину.
 
С учетом позиции государственного обвинителя — заместителя прокурора области Антона Шелепанова, суд приговорил подсудимого к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, удовлетворил гражданский иск потерпевшей о взыскании компенсации морального вреда на сумму 100 тыс. рублей.
 
Приговор пока не вступил в законную силу.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 11:32 +2
Другие статьи по темам
Событие
убийствоРязанскаясудножом в голову
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле выступит группа The Hatters
В Туле выступит группа The Hatters
Коронавирусная статистика: в Тульской области заразились еще 1058 человек
Коронавирусная статистика: в Тульской области заразились еще 1058 человек
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.