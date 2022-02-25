15 ударов ножом: в Туле за убийство сожительницы ревнивец получил 10 лет

Фото СУ СК РФ по Тульской области.

Убийство произошло в одной из квартир на улице Рязанской в ноябре 2021 года.

Центральный районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего туляка. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает прокуратура Тульской области.

13 ноября 2021 года житель г. Тулы, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту жительства, в ходе ссоры с сожительницей нанес последней множественные удары ножом в голову, грудь, руки и ноги . От полученных повреждений 31-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия. Как сообщили в СУ СКР по Тульской области, обвиняемый в ходе следствия признал свою вину.

С учетом позиции государственного обвинителя — заместителя прокурора области Антона Шелепанова, суд приговорил подсудимого к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, удовлетворил гражданский иск потерпевшей о взыскании компенсации морального вреда на сумму 100 тыс. рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.