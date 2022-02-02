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Суточное число заболевших ковидом в Тульской области выросло до 1750

Суточное число заболевших ковидом в Тульской области выросло до 1750

Госпитализированы 126 человек.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 1750 случаев коронавируса, 126 человек госпитализированы, 315 выздоровели, 10 скончались.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 89 449 случаев ковида, 72 874 пациента выздоровели, 4620 скончались.

Ситуация в России за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
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