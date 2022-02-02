«Накажи автохама»: маршрутка выехала через сплошную навстречу самосвалу

Туляк прислал в нашу традиционную рубрику запись с видеорегистратора своего авто. На кадрах видно, как водитель маршрутного автобуса грубо нарушает правила дорожного движения, подвергая опасности и себя, и пассажиров.

«Вот такие водители возят людей. Что у них в головах, совершенно не понятно! Место действия — ул. Кутузова в сторону ул. Гастелло. Сначала проезд на красный сигнал светофора с ул. Вильямса на ул. Кутузова, а потом выезд на встречную полосу движения под встречный самосвал! В общем, все на видео. Дата и время на видеорегистраторе верны», — сообщил автор видео.

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