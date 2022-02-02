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«Накажи автохама»: маршрутка выехала через сплошную навстречу самосвалу

«Накажи автохама»: маршрутка выехала через сплошную навстречу самосвалу

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Туляк прислал в нашу традиционную рубрику запись с видеорегистратора своего авто. На кадрах видно, как водитель маршрутного автобуса грубо нарушает правила дорожного движения, подвергая опасности и себя, и пассажиров.

«Вот такие водители возят людей. Что у них в головах, совершенно не понятно! Место действия — ул. Кутузова в сторону ул. Гастелло. Сначала проезд на красный сигнал светофора с ул. Вильямса на ул. Кутузова, а потом выезд на встречную полосу движения под встречный самосвал! В общем, все на видео. Дата и время на видеорегистраторе верны», — сообщил автор видео.

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер: +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

 

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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
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