Академик Легасов или актер Харрис? В Бунырево снимут табличку с перепутанным фото

Фото: facebook.com/sashaafanasieva

На табличке в честь тульского академика Валерия Легасова напечатали фото британского актёра, сыгравшего его в сериале «Чернобыль».

Ситуацию с перепутанным фото прокомментировали в областном центре молодёжи:

— Навигационные материалы устанавливаются в рамках подготовки мероприятия, которое пройдёт летом 2022 года. Данные работы выполняются подрядной организацией, в настоящий момент не приняты. С подрядчиком ведётся работа, в том числе по устранению замечаний.

Напомним, в Алексинском пансионате «Шахтёр» к форуму «Инженеры будущего» появился участок, названный в честь академика Валерия Легасова, знаменитого химика-ядерщика, одного из членов правительственной комиссии по расследованию причин и по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает памятная табличка, установленная на фасаде одного из домиков.

Однако вместо фотографии самого Легасова устроители снабдили табличку фото актера Джареда Харриса, сыгравшего академика в американском сериале «Чернобыль» (НВО, 2019).

Ошибку на табличке заметила тулячка Саша Афанасьева и рассказала об этом в Facebook.