ТулГУ частично перевел студентов на дистант

С учетом сложившейся эпидемиологической обстановки для предотвращения распространения вирусных заболеваний ТулГУ меняет график учебного процесса.

С 2 по 12 февраля 2022 года обучающимся по образовательным программам среднего профессионального образования предоставляются дополнительные каникулы.

Учебные занятия для обучающихся по программам высшего образования с 9 по 12 февраля будут проводиться с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с расписанием занятий.