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ТулГУ частично перевел студентов на дистант

ТулГУ частично перевел студентов на дистант

Об этом сообщает пресс-служба вуза.

С учетом сложившейся эпидемиологической обстановки для предотвращения распространения вирусных заболеваний ТулГУ меняет график учебного процесса.

С 2 по 12 февраля 2022 года обучающимся по образовательным программам среднего профессионального образования предоставляются дополнительные каникулы.

Учебные занятия для обучающихся по программам высшего образования с 9 по 12 февраля будут проводиться с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с расписанием занятий.

Myslo направил официальный запрос в в ТГПУ им. Л. Н. Толстого, чтобы узнать, как будет выстроен учебный процесс в вузе.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:09 +1
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